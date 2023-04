Calciomercato Roma, quota 100 vale il rinnovo: Pinto all’angolo

Il general manager della Roma rischia di perdere uno degli obiettivi di calciomercato estivo, visto che il club cerca il prolungamento

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato estivo, con la Roma che cerca di preparare già da adesso i suoi colpi. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di trovare l’accordo per quei calciatori che rappresentano degli affari interessanti, soprattutto per le casse giallorosse. Su Trigoria, infatti, c’è l’ombra della Uefa che osserva da tempo i movimenti del club della Capitale.

Per cercare di non incorrere in nuove penalizzazioni, Pinto dovrà muoversi in cerca di colpi a parametro zero, in modo da non spendere troppo per i cartellini. La scelta è la stessa dello scorso anno, che ha permesso di prendere Nemanja Matic, Paulo Dybala e Andrea Belotti. Tre nomi importanti con i primi due che stanno incidendo molto positivamente sugli equilibri della squadra. L’attaccante ex Torino, invece, ancora non è riuscito a dare la sua impronta all’avventura capitolina, ma i0l suo impegno viene notato di partita in partita.

Per cercare di migliorare il centrocampo, poi, Pinto sta cercando di prendere un talento europeo che si libera a zero. Si tratta di Houssem Aouar, che nei giorni scorsi è stato a Roma per svolgere delle visite mediche preliminari. Ancora non è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista del Lione che, però, sembra convinto dal progetto romanista.

Calciomercato Roma, Singo va verso il rinnovo

Un altro reparto a migliorare è sicuramente la fascia destra, dove con Karsdorp ci sono stati problemi a novembre e Celik non sembra dare sicurezze. Vista la situazione, Pinto si è guardato intorno alla ricerca di affari interessanti e ne aveva trovato uno proprio in Serie A.

Si tratta di Wilfreid Singo, esterno destro del Torino, che ha dimostrato di avere buone qualità. Il ventitreenne piace molto alla Roma, ma i granata stanno organizzando uno scherzetto per il gm giallorosso. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l’ivoriano ha raggiunto quota 100 presenze proprio con il club piemontese e Cairo si è convinto a offrire al giocatore il rinnovo del contratto. Per questo ha incontrato l’agente del giocatore Maxime Nana per prolungare l’accordo che scade a giungo 2024.