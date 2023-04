Infortunio Dybala, ottimismo dopo lo spavento: le ultime da Trigoria

Infortunio Dybala, Mourinho spera nel miracolo per la gara di ritorno. Ecco la situazione aggiornata attorno alle condizioni della Joya

Mourinho spera nel miracolo. Perché c’è una Roma con Dybala e ce n’è una senza. E sappiamo benissimo, senza stare a girarci qui intorno, qual è la migliore. L’argentino è quell’elemento in grado di fare la differenza in qualunque momento del match e lo sa bene anche lo Special One che più volte lo ha ribadito nel corso di questi mesi.

Ora, ieri un problema all’adduttore ha messo ko la Joya dopo 24 minuti contro il Feyenoord e, nel post partita, il tecnico portoghese non ha dato delle notizie positive. Ma le cose potrebbero andare in maniera diversa, almeno secondo quelle che sono le informazioni riportate da Il Tempo. Partiamo da una certezza: domenica Dybala non ci sarà contro l’Udinese ma si spera di riaverlo giovedì prossimo nella sfida di ritorno all’Olimpico quando i giallorossi dovranno ribaltare il risultato.

Infortunio Dybala, le condizioni dell’argentino

Il problema all’adduttore infatti, che lo ha fato spaventare e chiedere il cambio dopo pochi minuti, potrebbe essere meno grave del previsto. E la novità sta nel fatto che la Joya potrebbe non essere sottoposto a degli esami strumentali oggi nella Capitale. Non è detto che venga fatta una risonanza magnetica in poche parole, e questo ovviamente sarebbe un buon segnale in vista della prossima settimana.

Di notizie ufficiali al momento non ce ne sono ancora, ma si spera di averne in breve giro di posta. Con Mourinho che, ovviamente, tirerebbe un enorme sospiro di sollievo. Infine, in tutto questo, non si hanno ulteriori notizie per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham, lui uscito per un problema alla spalla destra. Si scoprirà di certo di più nelle prossime ore e dopo l’allenamento di pomeriggio. La truppa giallorossa infatti in vista dell’Udinese ricomincerà a lavorare oggi.