Sanzione ufficiale prima della Roma: violato il regolamento

Sanzione ufficiale prima della Roma: ha violato il regolamento che non ammette sbagli. Ecco cos’è successo e di chi si tratta

Il regolamento interno è stato violato. E allora la sanzione scatta in maniera ufficiale così come da comunicato del club. Il protagonista della vicenda è Udogie, il centrocampista dell’Udinese che un paio di sere fa è stato protagonista di un incidente stradale di lieve entità. Lo stesso avrebbe urlato alcuni oggetti mobili di un locale della zona.

Quindi, nulla di preoccupante per le condizioni del giocatore che si è regolarmente allenato con il resto dei compagni. Ma senza dubbio il fatto di trovarsi a notte fonda non a casa ma in città ha fatto scattare l’allarme dentro il club emiliano che ha diramato, come detto, una nota, dove ha spiegato l’accaduto.

Sanzione ufficiale prima della Roma, Udogie sarà multato

Ecco, intanto, il comunicato ufficiale dell’Udinese: “In merito alla notizia dell’incidente stradale che, la scorsa notte, ha coinvolto Destiny Udogie alla guida della sua auto, Udinese Calcio informa che il calciatore non ha riportato alcuna conseguenza e si è regolarmente allenato con la squadra. Udogie, inoltre, come stabilito dal regolamento interno, sarà sanzionato nella misura prevista dallo stesso”.

Non si scappa quindi da quella che sarà una multa probabilmente salata nei confronti del giocatore. E ovviamente ancora non si sa se Sottil, tecnico dei bianconeri, lo porterà a Roma domenica sera quando la sua squadra affronterà all’Olimpico la truppa di José Mourinho in una partita fondamentale per i giallorossi che devono cercare di mantenere la posizione Champions. Sarebbe un problema in meno per lo Special One – che di suoi ne ha già parecchi da affrontare visti gli infortuni di Dybala e Abraham – che non dovrebbe pensare alla spinta dell’esterno che si sta mettendo in mostra in questa stagione con delle prestazioni molto importanti tanto da attirare gli occhi di molte big che lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione.