Calciomercato Roma, bomba Firmino: contratto già pronto

Calciomercato Roma, arriva una soffiata clamorosa sul possibile passaggio di Firmino alla corte di José Mourinho in estate. È già pronta l’offerta di contratto per il brasiliano.

La Roma è reduce dalla sconfitta di misura rimediata in casa del Feyenoord ed attesa dall’Udinese in campionato. Domani sera la squadra di José Mourinho tornerà a giocare allo stadio Olimpico, in una gara molto importante per la corsa al quarto posto. I giallorossi vogliono mantenere la terza piazza in solitaria in classifica, vietato commettere passi falsi contro i friulani. Parallelamente tante attenzioni vengono catalizzate dalle manovre in entrata di Tiago Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, colpo Firmino a zero: ecco l’offerta di contratto

Il colpo Aouar a centrocampo sembra sempre più vicino per il general manager della Roma. Ed arriva un nuovo indizio clamoroso sulla pista che porta a guardare in casa Liverpool per l’attacco giallorosso del futuro. Ecco la soffiata che avvicina il colpo Firmino a parametro zero in casa giallorossa.

L’attaccante brasiliano lascerà il Liverpool in scadenza di contratto nei prossimi mesi. E sulle sue tracce c’è Tiago Pinto, desideroso di regalare un nuovo innesto di livello senza sborsare un euro per il cartellino. Ora, secondo quanto evidenzia il giornalista Ekrem Konur su Twitter, sarebbe già pronta l’offerta contrattuale per l’attaccante sudamericano. Il cronista evidenzia come la Roma è pronta ad offrire un contratto da 2 anni più 1 per l’attaccante in uscita dal Liverpool di Klopp.