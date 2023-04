Calciomercato Roma, non solo Aouar: l’Adidas porta il bomber

La Roma, dopo Aouar, conta di prendere un altro talento del calcio europeo. L’Adidas può avere un ruolo strategico nella trattativa.

Houssem Aouar rappresenta soltanto il primo passo. Sì, perché la Roma vuole costruire una rosa grandi firme nel corso della sessione estiva del mercato. La firma del francese, che piaceva anche alla Lazio, è imminente ma di certo non si fermerà qua. Nel mirino di Tiago Pinto, adesso, c’è un bomber della Premier League.

Si tratta di Roberto Firmino che, al termine della stagione, dirà addio al Liverpool mettendo così la parola fine ad un matrimonio che dura dal luglio del 2015. Il brasiliano, in scadenza di contratto, ha deciso di voltare pagina rifiutando ogni proposta di rinnovo ricevuta dalla dirigenza dei ‘Reds’ a causa del poco spazio ricevuto in questi mesi. L’acquisto di Darwin Nunez lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Jurgen Klopp che, in campionato, lo ha schierato titolare soltanto in 12 occasioni.

Una miseria. Da qui la volontà di chiudere il rapporto e mettersi in discussione altrove. Per lui, nei giorni scorsi, si era fatto avanti il Marsiglia tuttavia il blitz non è servito per convincerlo a sbarcare in Francia. La corsa è quindi quanto mai aperta ed il direttore generale dei giallorossi conta di chiudere l’operazione in maniera positiva a stretto giro di posta. D’altronde, a sua disposizione c’è una leva strategica che potrebbe fare la differenza in sede di trattativa.

Roma, Pinto ha messo nel mirino Firmino

Firmino, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Repubblica’, è “sponsorizzato Adidas proprio come la maglia romanista della prossima stagione”. Le possibilità che arrivi a parametro zero sono concrete: dipenderà tutto dall’offerta che Pinto, su input dei Friedkin, metterà sul piatto.

L’attaccante, fin qui ha messo a segno 11 reti di cui 9 in Premier League (l’ultimo domenica all’Arsenal) e 2 in Champions League. Al bottino in questione vanno poi aggiunti 5 assist. Numeri positivi che confermano quanto effettivamente il calciatore sia ancora nel pieno della propria carriera e desideroso di restare ai massimi livelli. La Roma, che nelle prossime settimane dovrà valutare la posizione dei deludenti Tammy Abraham e Andrea Belotti, è alla finestra. In attesa dell’affondo vincente. La sinergia con l’Adidas (sponsor pure di Aouar) sta iniziando a produrre i risultati sperati.