Calciomercato Roma, attrazione fatale Firmino: destinazione clamorosa

La Roma sonda il mercato ed ha messo nel mirino Firmino. Per il brasiliano, in uscita dal Liverpool, spunta una destinazione a sorpresa.

Il taccuino del direttore generale della Roma Tiago Pinto contiene il nome di numerosi giocatori. Giovani di grande prospettiva, come ad esempio Tommaso Baldanzi valutato 10 milioni dall’Empoli, e top player in cerca di rilancio tra cui Roberto Firmino.

Il brasiliano al termine della stagione lascerà il Liverpool, mettendo così la parola fine al matrimonio iniziato il primo luglio 2015. Otto anni intensi, ricchi di soddisfazioni ma anche di dolorose sconfitte. Il suo contratto scade a giugno e la punta, nei giorni scorsi, ha fatto sapere alla dirigenza dei ‘Reds’ e a Jurgen Klopp di voler cambiare aria. Una decisione, questa, presa alla luce del poco spazio ricevuto in seguito all’arrivo di Darwin Nunez.

La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 12 novembre. Un infortunio al polpaccio lo ha tenuto fuori nelle successive 6 partite e quando è rientrato non è più riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista: soltanto 11 minuti in campo contro il Manchester United, 24 sul campo del Bournemouth. Troppo poco, per un elemento abituato a rivestire il ruolo di attaccante principe della propria squadra. “Sono rimasto sorpreso, ma rispetto pienamente questa decisione” il commento di Klopp, che fino all’ultimo ha sperato nella permanenza di Firmino. Così, invece, non sarà.

Roma, Firmino verso la Francia

Ora resta da vedere dove proseguire la sua carriera. Ieri si è parlato molto di un interessamento concreto dell’Inter che prima, però, dovrà cercare una sistemazione alternativa al deludente Joaquin Correa. Su di lui, stando a quanto riportato dal portale ‘Jeunesfooeux’, c’è anche il Marsiglia.

Il presidente Pablo Longoria vuole mettere a disposizione del tecnico Igor Tudor una rosa “grandi firme” nella stagione 2023/24. Da qui la decisione di iniziare a sondare il mercato, con l’obiettivo di convincere Firmino a proseguire in Francia la propria carriera. La Roma, dal canto suo, attende alla finestra. Mourinho, per restare nella capitale, ha invocato l’arrivo di top player ed il brasiliano rappresenta di certo un profilo più che gradito dal mister originario di Setubal. Sta a Pinto il compito di trovare la formula giusta con cui strappare il “sì” del diretto interessato. Le concorrenti non mancano ma la partita è quanto mai aperta.