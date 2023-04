Distrazione al bicipite femorale, il bomber a rischio per la Roma

Distrazione al bicipite femorale, il bomber è a rischio per la gara contro la Roma in programma alla fine del mese di aprile

Se Mourinho non può proprio ridere visto quello che la Roma sta passando in questo momento, con gli infortuni a Dybala e Abraham (qui le ultime novità sull’attaccante inglese) che mettono ansia al tecnico portoghese, anche un altro tecnico è alle prese con un infortunio che mette a rischio il giocatore per le prossime settimane.

E, la sfida tra Roma e Atalanta non è poi così lontana, visto che si gioca il prossimo 24 aprile. E parliamo di Lookman, attaccante nigeriano dei bergamaschi, che ha riportato una distrazione al bicipite femorale. Le sue condizioni, così come riportato da goal.com, saranno valutate nei prossimi giorni. E dagli esami ai quali l’attaccante si sottoporrà verranno ovviamente capiti anche quelli che saranno i tempi di recupero.

Distrazione al bicipite femorale, Lookman a rischio per la Roma

Ademola Lookman è uno degli elementi che maggiormente ha impressionato in Serie A nel corso di questa stagione. Il giocatore di Gasperini fino al momento, ha messo a referto la bellezza di 13 reti in 28 partite di campionato disputate. Insomma, un elemento che ha fatto la differenza fino a questo punto dell’annata che potrebbe potrebbe rischiare di vedere chiuso in anticipo il campionato.

La squadra bergamasca, in corsa per una qualificazione non solo all’Europa League ma anche alla prossima Champions, perde sicuramente per la trasferta di Firenze un attaccante in forma che con le sue prestazioni ha permesso sta permettendo, alla squadra di Gasperini, di lottare per i viaggi europei l’anno prossimo dopo un anno di stop.