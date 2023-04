Roma-Juve, intreccio da capogiro: l’addio a Vlahovic libera Pinto

Calciomercato, nuovo intreccio con protagoniste Roma e Juve in estate. Il possibile addio a Dusan Vlahovic potrebbe sorridere alle manovre di Tiago Pinto.

Roma e Juventus sono pronte a dare vista ad un nuovo intreccio di calciomercato. Le due squadre sono in corsa per il piazzamento europeo in Serie A ed attese la prossima settimana dal ritorno dei quarti di finale in Europa League. Oltre ad infiammare la parte finale della stagione, in campionato e fuori dai confini nazionali, i due club hanno messo nel mirino un obiettivo comune nel campionato italiano. Ma il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe aprire le porte all’assalto finale di Tiago Pinto.

Roma e Juve torneranno in campo domani, per la trentesima giornata di Serie A. Le due squadre dopo aver disputato, con fortune alterne, i quarti di finale di Europa League torneranno in campo per animare la lotta al piazzamento europeo in campionato. La squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico, domani sera contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno in campo domani pomeriggio, in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le due squadre sono pronte anche ad accendere la sessione di calciomercato estivo in Serie A.

Calciomercato Roma e Juve, intreccio in porta: decisivo l’addio a Vlahovic

Entrambe le squadre potrebbero cercare rinforzi in porta in vista della sessione ordinaria di calciomercato. La Roma sta cercando l’erede di Rui Patricio, che il prossimo anno entra in scadenza contrattuale. La Juventus dal canto suo potrebbe cedere l’ex giallorosso Szczesny, anche lui in scadenza nell’estate del 2024. I due club sono stati segnalati sulle tracce di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli.

Ma, secondo quanto scrive in Inghilterra il sito ‘GiveMeSport’ la Juventus sarebbe interessata al portiere del Chelsea, Edouard Mendy. Secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it nel discorso con la squadra londinese potrebbe finirci dentro anche il futuro di Dusan Vlahovic. La punta ex Fiorentina potrebbe essere sacrificata sul mercato in estate dalla Juventus, ed il cartellino del portiere dei Blues potrebbe rientrare nell’operazione. Il possibile addio a Vlahovic potrebbe spalancare le porte all’assalto a Vicario per Tiago Pinto.