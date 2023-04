Calciomercato Roma, doppio incontro e mega plusvalenza: Juve al tappeto

L’allenatore della Roma ha deciso di cedere uno dei suoi giocatori titolari per arrivare a prendere un giocatore nel calciomercato estivo

La Roma si sta muovendo in questi giorni per cominciare a preparare al meglio le trattative in vista del calciomercato estivo. Con l’arrivo del 1° luglio ci sarà il gong virtuale che segna l’inizio delle compravendite dei giocatori e da quel giorno il club della Capitale potrà rinforzarsi. Per farlo tutto passa per Tiago Pinto, che però deve stare attento all’ombra della Uefa, da mesi sulle tracce della società di Trigoria.

L’organo calcistico europeo, infatti, vuole far rispettare il Fair Play Finanziario e ha trovato un accordo con i Friedkin, per rientrare nei limiti imposti. I giallorossi hanno dovuto firmare un settlement agreement con Ceferin per non incorrere in ulteriori penalizzazioni. Il mercato di gennaio, però, ne ha già risentito, con Diego Llorente che è stato l’unico giocatore ad approdare all’ombra del Colosseo.

I colpi a parametro zero e le cessioni saranno fondamentali per la Roma, che non può spendere o aumentare il monte ingaggi di troppo. Per questo motivo, Tiago Pinto dovrà cercare di andare a intercettare quei giocatori che lasciano la squadra a giugno in scadenza di contratto. Considerando i milioni che i Friedkin dovranno mettere a plusvalenza, poi, vendere qualche calciatore sarà uno dei primi obiettivi da raggiungere per il general manager giallorosso, che deve accumulare 50 milioni.

Calciomercato Roma, passi avanti per Ndicka

Uno dei giocatori che si liberano a zero in estate che piace di più di tutti è quello di Houssem Aouar, centrocampista algerino del Lione. Il ventiquattrenne ha passato la Pasquetta a Roma e avrebbe svolto delle visite mediche in vista della firma. Un altro nome molto interessante per Pinto è quello di Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma sta facendo sul serio anche con quest’ultimo. Tiago Pinto ha già incontrato due volte l’entourage del giocatore e un intermediario italiano, che lo sta proponendo in Serie A. Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre come la Juventus e il Milan, ma Pinto ha messo ala freccia e superato tutti. Il suo arrivo sarebbe perfetto in vista di una cessione per creare plusvalenza. La Roma, infatti, sta pensando di cedere Roger Ibanez, che garantirebbe un’entrata di 25 milioni. In questo modo i Friedkin potrebbero mettere da parte metà della soma che serve per salvare i conti e prenderebbero Ndicka, che guadagnerebbe 2 milioni netti, ammortizzati dal Decreto Crescita.