Calciomercato Roma, occhiolino alla Juve: “È pronto”, annuncio ufficiale

La Roma ascolta con interesse alle parole dell’amministratore delegato, che ha aperto le porte alla cessione di un obiettivo di calciomercato

Il calciomercato della Roma comincia a prendere una piega diversa dopo che un obiettivo di calciomercato si è avvicinato alla cessione in estate. I giallorossi dovranno rinforzarsi per dare a Mourinho la rosa che chiede per lottare ad alti livelli. Lo Special One, infatti, vorrebbe molta più qualità in mezzo al campo e per ottenerla spera di passare per Tiago Pinto. Il general manager è incaricato delle trattative e si sta già muovendo per fare del suo meglio.

Un calciatore per cui si è fatto avanti in modo prepotente è Houssem Aouar. Il centrocampista algerino del Lione si libera a parametro zero il 30 giugno e prenderlo senza pagare il cartellino è di sicuro un grande affare. Per questo il gm ex Benfica si è mosso con largo anticipo per portarlo nella Capitale, in cui ha passato il Lunedì dell’Angelo. Il ventiquattrenne, che ne farà venticinque proprio il giorno della fine del contratto, ha svolto anche delle visite mediche preliminari per i giallorossi.

Un possibile rinforzo per il centrocampo che potrebbe arrivare a giugno. Mourinho, però, non si limita solo al centrocampista del Lione e monitora più giocatori da poter inserire in rosa. Proprio la linea mediana è sotto la lente di ingrandimento, rappresentando uno dei reparti più importanti per le gerarchie dello Special One, che fa della solidità difensiva un mantra.

Calciomercato Roma, può partire: “Speriamo di venderlo in Italia”

Uno dei giocatori che piacciono di più per la mediana è Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha attirato l’attenzione di molte big italiane grazie alle sue prestazioni. Tra queste c’è anche la Roma, che segue da tempo il giocatore, che in passato ha già vestito la maglia giallorossa.

Un importante annuncio sul suo futuro è stato fatto da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport. A questi, l’ad neroverde ha parlato della situazione Davide affermando: “Sappiamo che piace alla Juve e non solo. Ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Di sicuro Frattesi è pronto per una big. Come sempre speriamo di venderlo in Italia. Anche se ultimamente abbiamo venduto Traore e Scamacca in Premier“.