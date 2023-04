Formazioni ufficiali Roma-Udinese, Mou l’ha fatto ancora: super novità in mediana

Formazioni ufficiali Roma-Udinese, ecco le scelte di Mourinho per la sfida ai bianconeri. Partita decisiva per la Champions League

Non ci sono Dybala e Abraham, come sapevamo. Ma la Roma non può non sfruttare quest’altra opportunità che Inter e Milan, dopo la sconfitta dei nerazzurri e il pareggio dei rossoneri, hanno regalato di nuovo alla formazione di Mourinho. Contro l’Udinese, anche per via delle assenze, non sarà sicuramente facile. Ma servono, eccome, i tre punti.

Sarebbe un passo importante per la qualificazione alla prossima massima competizione europea che potrebbe portare alla Roma anche importanti introiti per il mercato. E potrebbe anche blindare la posizione di Mourinho il prossimo anno. Intanto, Pinto, sul mercato, si sta muovendo e lo sta facendo abbastanza bene: quasi sicuro il colpo Aouar, che ha svolto già una parte delle visite mediche, in canna anche quello Ndicka, così come notizie di questa mattina.

Formazioni ufficiali Roma-Udinese, le scelte di Mourinho

Questi discorsi comunque adesso sono in secondo piano: adesso c’è da affrontare l’Udinese. Ecco, quindi, quelle che sono le scelte ufficiali dello Special One per cercare una vittoria contro la truppa guidata da Sottil.

Come detto non ci sono i due attaccanti titolati di questa Roma, che sperano però di esserci giovedì prossimo contro il Feyenoord nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ecco le scelte di Mourinho:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti