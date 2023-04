Incidente Immobile, comunicato UFFICIALE della Lazio

Incidente Immobile, dopo la paura arriva il comunicato UFFICIALE della Lazio: ecco le condizioni dell’attaccante

Questa mattina Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, ha avuto un incidente con la sua auto che è andata a sbattere contro un tram. Le sue condizioni, sin dall’inizio, non hanno destato grande preoccupazione ma, il giocatore, è stato comunque portato al Gemelli per degli accertamenti.

E a breve giro di posta è arrivato anche il comunicato ufficiale della Lazio, che ha voluto tranquillizzare tutti spiegando quali sono le condizioni di Immobile. Il giocatore sta bene, fortunatamente, anche se qualche ammaccatura l’ha riportata. Ecco la nota che è apparsa sul sito ufficiale della società biancoceleste.

Incidente Immobile, la nota ufficiale della Lazio

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.

Insomma, un grande spavento per Immobile e una costola rotta. Poteva andare decisamente peggio, visto che le immagini dell’auto di Ciro fanno impressione. Una domenica mattina di enorme preoccupazione per l’attaccante biancoceleste della squadra di Sarri al quale, ovviamente, auguriamo un pronto recupero per quello che è successo. Anche se Mediaset parla di stagione finita per il calciatore. Le indagini comunque sui fatti sono in corso da questa mattina e dovranno ovviamente fare chiarezza sulla dinamica e su come sono andate realmente le cose. Sperando che non ci siano altre ripercussioni sul giocatore.