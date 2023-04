Spavento per Immobile, auto distrutta: incidente con un tram

Stamattina nel quartiere Prati, l’attaccante è stato protagonista di un’incidente d’auto con un tram che lo ha colpito in pieno

Grande paura nel quartiere Prati, questa mattina a Roma, quando una delle stelle della Serie A è rimasta coinvolta in un incidente d’auto. Il giocatore sta bene e non sembra aver subito lesioni, anche se è un po’ dolorante, come conferma lui stesso una volta arrivato in ospedale. Attimi di terrore, con la parte anteriore dell’auto che è stata distrutta nell’impatto.

La trentesima giornata è arrivata al terzo giorno di partite, con il turno che è cominciato venerdì con Lazio-Spezia. La giornata non è neanche finita, che ci sono stati attimi di paura per un calciatore della Serie A, che circolava nella Capitale con la sua vettura. Si tratta di Ciro Immobile, che venerdì è tornato in campo con la Lazio lasciando l’impronta sulla partita.

L’attaccante, infatti, ha sbloccato la partita su calcio di rigore, tornando anche a segnare dopo sei giornate senza entrare nel tabellino dei marcatori. Un ritorno che, però, non è stato dei migliori, visto che oggi è stato convolto in un tamponamento. Questo ha coinvolto anche altre vetture e i passeggeri del tram, che sono stati trasportati all’ospedale anche loro.

Immobile, le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il giocatore stava percorrendo Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio a Prati, a pochi chilometri dallo Stadio Olimpico. Il calciatore sembra stare bene, come ha dichiarato lui stesso una volta arrivato all’Ospedale. Ora l’attaccante biancoceleste è al Gemelli peer accertamenti.

Solo un po’ di dolore al braccio per l’ex Torino e Borussia Dortmund, che ha impattato con un tram, il 19 che è anche deragliato per il forte urto. Secondo il calciatore, il veicolo elettrico sarebbe passato con il rosso non rispettando l’obbligo di fermarsi al semaforo. Così ha colpito la parte anteriore dell’autovettura di Immobile distruggendola.

Attimi di paura, quindi, per l’attaccante della Lazio che per fortuna non ha subito danni. Un fine settimana che era partito nel migliore dei modi, con la rete allo Spezia che ha dato il via al secco 3-0. Immobile si era fermato contro il Napoli per un problema muscolare e ha saltato le gare con Bologna e Roma per recuperare. Con Monza e Juventus ha giocato senza trovare la rete, arrivata con i liguri.