Roma-Udinese, Mou allo scoperto: la scelta del rigorista e l’annuncio su Dybala

Roma-Udinese, la sfida dello stadio Olimpico è terminata 3-0 per la squadra giallorossa. Ecco il commento a caldo di mister Mourinho, annuncio sul rigorista e Dybala

La Roma trova tre punti pesantissimi allo stadio Olimpico, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra giallorossa ha avuto la meglio dell’Udinese di Sottil grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Tammy Abraham. Ecco il commento sulla gara giallorossa da parte dello Special One, che esce allo scoperto sulla scelta del rigorista e le condizioni di Paulo Dybala.

Ecco le parole del tecnico portoghese in diretta a DAZN. Sulla prestazione dei suoi: “Pellegrini e Wijnaldum avevano giocato 45 minuti giovedì, altri non erano neanche scesi in campo a parte 3/4 calciatori che hanno fatto 90 minuti. Abbiamo rischiato, ma è una risposta ottima della squadra come squadra. Il risultato inganna perché non è stata una partita facile, solo dopo il 3-0 ho sentito tranquillità.” Su Bove e Rui: “Bove ha giocato benissimo oggi, ma ha fatto un errore che poteva cambiare la partita. Se Rui Patricio non avesse parato il rigore sarebbe stata complicata.”

Roma-Udinese, Mourinho mette il Feyenoord nel mirino: annuncio su Pellegrini e Dybala

Sulla scelta del rigorista, oggi ha calciato Cristante dagli undici metri: “Oggi ho deciso di non fargli tirare il rigore perché lui non aveva bisogno di questa pressione extra. L’avrebbe tirato sul 2-0, ma quello decisivo no. Ha fatto un’ottima partita e un bel gol. Se c’è stato qualche commento negativo dopo il Feyenoord non è un problema.”

Sulle condizioni di Paulo Dybala il tecnico portoghese lascia filtrare ottimismo. Ecco le parole di Mourinho sul possibile recupero della ‘Joya’: “Dybala è in forse, ma sono più positivo che negativo.” Lo Special One mette subito nel mirino la sfida europea di giovedì sera. Servirà la migliore Roma possibile per centrare la rimonta contro il Feyenoord di Arne Slot. La speranza di aver a disposizione Paulo Dybala è stata accesa dallo stesso José Mourinho.