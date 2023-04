Ultim’ora, infortuni Dybala e Wijnaldum: verdetto per Roma-Feyenoord

Infortunio Paulo Dybala e le ultime su Wijnaldum, c’è l’annuncio in diretta a Sky sulle condizioni fisiche dei due calciatori. Ecco il verdetto in vista di Roma-Feyenoord

La Roma esce vincente dallo stadio Olimpico, battuta per 3-0 l’Udinese di Sottil. Le reti di Bove, Pellegrini ed Abraham regalano tre punti pesantissimi in zona Europa per la squadra giallorossa. Grande assente nella festa del gol allo stadio Olimpico l’attaccante argentino Paulo Dybala. Le condizioni fisiche della ‘Joya’ tengono in apprensione mister Mourinho in vista del ritorno di Europa League contro il Feyenoord di giovedì sera, oltre allo stop di Gini Wijnaldum.

José Mourinho ha ritrovato a disposizione Tammy Abraham, che ha ritrovato anche la rete, e Ola Solbakken in occasione di Roma-Udinese. La partita contro i friulani ha visto anche lo stop di Gini Wijnaldum, costretto al cambio nella ripresa dopo un colpo al volto. Ecco le ultimissime sulle condizioni del centrocampista olandese, oltre ad un importante aggiornamento sul recupero di Paulo Dybala. C’è il verdetto in vista della sfida tra Roma e Feyenoord, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Ultim’ora Dybala, l’annuncio su Sky fa sperare i giallorossi: contro il Feyenoord ci sarà

Secondo quanto annunciato da Angelo Mangiante in diretta su Sky l’attaccante argentino ci sarà in vista della sfida di Europa League. Il giornalista non sembra aver alcun dubbio: “Dybala giovedì ci sarà, giocherà dal primo minuto.”

Per quel che riguarda Gini Wijnaldum, sostituito da Matic nel secondo tempo dell’Olimpico, si tratta di una contusione all’occhio destro. Il centrocampista olandese, protagonista anche stasera nella vittoria giallorossa, ha avuto paura ed è uscito a scopo precauzionale. Le sue condizioni non preoccupano in vista di giovedì sera, anche lui sarà presente nella sfida europea contro il Feyenoord. Due buone notizie per mister Mourinho, che tenterà una nuova rimonta europea per conquistare il pass per le semifinali della competizione.