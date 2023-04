Calciomercato Roma, chiamata galeotta: nuovo affare in Liga

Calciomercato Roma, nuovo affare in Liga per Tiago Pinto. Decisiva la permanenza in massima serie del club spagnolo e contatti già avviati per la firma

La Roma è reduce dalla convincente vittoria per 3-0 ai danni dell’Udinese. La squadra di José Mourinho ha trovato la terza vittoria consecutiva in campionato e consolidato il terzo posto in solitaria in classifica. Ora i giallorossi sono attesi dal ritorno dei quarti di Europa League, giovedì sera allo stadio Olimpico contro il Feyenoord. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, attivo in entrata ed in uscita in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Roma consolida il terzo posto in classifica e torna alla vittoria in campionato contro l’Udinese. La sfida ai friulani, terminata per 3-0 in favore dei giallorossi, ha visto tornare al gol Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Il numero 9 ha trovato la settima rete in Serie A alla sua seconda stagione, e Mourinho spera che la punta inglese si sia sbloccata definitivamente. Per quanto riguarda gli attaccanti le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte in Liga, dove giocano due calciatori ancora di proprietà della Roma. In particolare c’è un aggiornamento importante per quel che riguarda il futuro di Justin Kluivert in casa Valencia.

Calciomercato Roma, il Valencia non molla Kluivert: contatti per un nuovo prestito

L’attaccante olandese è stato ceduto in prestito al Valencia. La stagione della squadra spagnola è stata fin qui disastrosa, al momento in classifica occupano la diciottesima posizione nella Liga. La salvezza dista tre lunghezze, mentre il club iberico non ha intenzione di mollare Justin Kluivert.

Secondo quanto evidenziato dal sito Elgoldigital.com il Valencia avrebbe avviato i contatti con la Roma per prolungare di un anno il prestito dell’attaccante olandese. Il Valencia non sembra aver intenzione di pagare la somma di 15 milioni di euro per strapparlo definitivamente alla Roma, ma sta cercando di allungare di un altro anno il prestito dell’attaccante alle stesse condizioni di quanto accaduto la scorsa estate. La palla passa ora a Tiago Pinto ma tutto dipenderà dalle possibili chance di salvezza del club spagnolo.