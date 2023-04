Calciomercato Roma, duello Sarri-Mourinho per l’ex: c’è l’incontro

Calciomercato Roma, Maurizio Sarri gioca d’anticipo e cerca di bruciare la concorrenza in vista dell’estate. Contatti già avviati per il colpo a centrocampo

Roma e Lazio stanno animando la lotta per il piazzamento in Champions League in Serie A. La squadra biancoceleste, dopo l’eliminazione dalla Conference League, ha conquistato la seconda piazza del campionato. A meno sei punti in classifica c’è la squadra di José Mourinho, attualmente terza in solitaria con tre lunghezze di vantaggio rispetto al Milan. Le due squadre sono avversarie anche in ottica calciomercato, ecco l’anticipo di Maurizio Sarri a centrocampo: contatti già avviati per il colpo dalla Premier League.

La trentesima giornata di Serie A sorride a Roma e Lazio nella lotta al quarto posto. Le due squadre sono le uniche ad aver portato a casa i tre punti tra le prime cinque della classe in campionato. Le fatiche europee hanno pesato per tutte le italiane scese in campo nei quarti di finale, in attesa del posticipo tra Fiorentina ed Atalanta. Solo la Roma di Mourinho ha conquistato la vittoria dopo il turno europeo, imponendosi per 3-0 allo stadio Olimpico contro l’Udinese di Sottil. Lo scatto in zona Champions vede protagonisti Josè Mourinho e Maurizio Sarri, pronti a duellare anche sul calciomercato estivo per tornare ad allenare un ex in comune.

Calciomercato Roma, la Lazio su Loftus-Cheek per il post Milinkovic: dialogo col Chelsea

Se la Roma sembra ad un passo dalla chiusura del colpo Aouar dal Lione, accostato anche alla Lazio, la squadra biancoceleste sta cercando l’anticipo netto per ingaggiare Loftus-Cheek in uscita dal Chelsea. Il centrocampista inglese è stato segnalato anche nei radar della Roma di Mourinho nelle scorse settimane.

Entrambi gli allenatori lo hanno avuto al Chelsea, ed ora Maurizio Sarri tenta di bruciare la concorrenza per assicurarsi il classe ’96. Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna del ‘Messagero’, i biancocelesti avrebbero già avviato il dialogo per assicurarsi il colpo a centrocampo. Colloquio aperto con il dirigente Blues Cudicini nelle scorse ore per spianare la strada al colpo Loftus Cheek. L’inglese è un vecchio pallino di Sarri e sarebbe stato individuato come rinforzo in caso di addio a giugno a Milinkovic-Savic.