Calciomercato Roma, anche la Juve al tappeto: tripletta in Premier

Calciomercato Roma, intreccio in corsia con la Juventus e ‘scippo’ a parametro zero dalla Premier League. Il campionato inglese cala il tris e brucia la Serie A

Roma e Juventus sono tornate in campo dopo le sfide dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre hanno avuto fortune alterne, i bianconeri sono stati battuti di misura dal Sassuolo in trasferta. Tutto facile per la Roma di Mourinho, che ha risolto per 3-0 la pratica Udinese allo stadio Olimpico. Giovedì le sue squadre torneranno in campo per il ritorno dei quarti di finale europei, mentre dall’Inghilterra c’è la tripletta che fa tremare la Serie A in vista del calciomercato estivo.

In attesa del posticipo serale tra Atalanta e Fiorentina finora la Roma è stata l’unica italiana reduce da fatiche europee a conquistare tre punti in Serie A. La squadra allenata da José Mourinho ha superato per tre reti a zero l’Udinese di Sottil. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi in campionato, che consolidano il terzo posto in solitaria in classifica. La Juventus è invece caduta di misura in casa del Sassuolo, ora i bianconeri inseguono a meno nove punti il quarto posto occupato dal Milan. Le due squadre italiane sono state segnalate sulle tracce del terzino sinistro Alex Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica.

Calciomercato, intrigo Roma-Juve per Grimaldo a zero: la Premier cala il tris

Terzino spagnolo classe ’96, dal 2016 in forza al Benfica. Il rapporto con la squadra portoghese si chiuderà nei prossimi mesi, il terzino è in scadenza di contratto ed il suo futuro è uno dei temi caldi in vista della sessione di calciomercato estivo. Tiago Pinto segue con interesse continuo tanti calciatori in scadenza di contratto, anche la Juventus è stata segnalata sulle sue tracce in tempi non sospetti.

In Inghilterra non hanno dubbi e rilanciano un tris di pretendenti per il terzino a parametro zero. Secondo quanto scrive Leeds-live.co.uk ci sarebbero tre squadre pronte a fiondarsi sull’esterno spagnolo. Il Leeds, il Nottingham ed il Fulham. Tre squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione, ma che in caso di salvezza sembrano pronte a bruciare la concorrenza italiana in vista del futuro di Grimaldo.