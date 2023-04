Calciomercato Roma, Lukaku bocciato: vendetta Marotta

L’attaccante nerazzurro è finito fuori dai radar del club, che sta cercando di sostituirlo con degli obiettivi di calciomercato della Roma

Il campionato ha dato i primi verdetti, ma non si parla di classifica. Dopo il brutto scivolone dell’Inter contro il Monza, con i biancorossi che hanno vinto un derby personale per il presidente Berlusconi, i nerazzurri hanno deciso di prendere in mano la situazione. Nel mirino della dirigenza c’è Romelu Lukaku, che in questa stagione non sta giocando affatto bene e tutti cominciano a interrogarsi sulle sue qualità.

L’attaccante belga era arrivato tra lo stupore della gente, che vedeva ritornare il gigante ex Chelsea a Milano, dove ha vinto lo scudetto a suon di gol. Visto il suo ritorno, l’Inter sembrava una delle candidate allo Scudetto, ma ad oggi la classifica racconta una storia diversa. I nerazzurri, infatti, sono quinti nel tabellone di Serie A e hanno ben 24 punti di distacco dal Napoli capolista e ormai a un passo dalla vittoria finale.

I numeri rendono la stagione di Lukaku ancora peggiore di quella che è. L’attaccante in Serie A ha siglato solo tre gol e fino ad ora ha saltato 12 partite per infortunio. Nelle coppe il bottino, invece, non sembra così negativo: in 4 partite di Champions, le reti sono state 3, mentre in Coppa Italia è arrivato un centro.

Calciomercato Roma, Lukaku-Inter: è finita

Al di là dei numeri, però, proprio il livello delle prestazioni in campo non è stato dei migliori, con l’attaccante spesso fuori dalle trame di gioco o addirittura di traverso a queste. Impossibile dimenticare il gol negato in Champions League, con l’attaccante fermo davanti la porta avversaria, colpito in testa dal tiro di un compagno.

Dopo la sconfitta con il Monza, come riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivata la decisione finale sul suo futuro a Milano. Marotta e la dirigenza, infatti, hanno deciso che questa stagione finirà così, con il tentativo di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma la prossima sarà senza Lukaku. L’attaccante belga, infatti, tornerà dal prestito al Chelsea, aprendo tutta una serie di scenari.

Con l’addio di Romelu, l’Inter dovrà cercare un sostituto e in cima al taccuino nerazzurro ci sono Firmino e Retegui, che piacciono anche alla Roma. Una sorta di vendetta da parte di Marotta, che non ha gradito l’ingaggio di Dybala da parte dei giallorossi, soffiato da sotto il naso. Il ritorno del belga a Londra, poi, aprirebbe la strada per un suo possibile approdo nella Capitale, dove Pinto sta pensando a lui in caso di addio di Abraham, proprio nel mirino dei Blues.