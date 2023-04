Calciomercato Roma, no a Lazio e Juventus: Pinto gode due volte

Calciomercato Roma, c’è il no alla Lazio che mette nei guai anche Massimiliano Allegri in casa Juventus. L’addio alla Serie A sembra dietro l’angolo.

La trentesima giornata di Serie A ha visto un nuovo passo in avanti per Roma e Lazio nella corsa al quarto posto. Le due squadre sono le uniche ad aver vinto nei piani alti della classifica, quella giallorossa la sola ad essere scesa in campo nel turno infrasettimanale europeo. Male la Juventus, sconfitta di misura in casa del Sassuolo, mentre la Lazio consolida il secondo posto alle spalle del Napoli grazie alla vittoria esterna sul campo dello Spezia.

Le tre squadre, oltre ad animare la corsa al piazzamento europeo in Serie A, sono state segnalate su un obiettivo comune nel campionato italiano. Il calciomercato estivo anticipa i propri scenari mentre la stagione entra nella volata finale, e c’è il rifiuto alla squadra biancoceleste che fa saltare il banco anche per Massimiliano Allegri. Spettatore interessato Tiago Pinto, pronto a raddoppiare la goduria in caso di addio alla Serie A per l’obiettivo comune. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato che possono sorridere alle manovre del general manager della Roma.

Calciomercato Roma, Frattesi rifiuta la Lazio: futuro lontano dalla Serie A

Fari puntati sul futuro di Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo è da tempo nel mirino di Tiago Pinto per un suggestivo ritorno a Roma. Anche Juventus e Lazio hanno messo nel mirino il calciatore in forza agli emiliani, sul quale la società giallorossa detiene una clausola sulla futura rivendita dal Sassuolo.

Ora, secondo quanto evidenziato da Il Messaggero, il calciatore avrebbe deciso di rifiutare l’offerta della Lazio ma non solo. Secondo il quotidiano il centrocampista vuole provare l’esperienza all’estero, mandando al tappeto anche la Juventus che lo corteggia da tempi non sospetti. Tiago Pinto è vicino a chiudere il colpo Aouar a centrocampo e, qualora Frattesi decidesse di abbandonare la Serie A, sarebbe pronto ad incassare grazie alla clausola sulla rivendita concordata con il Sassuolo. La goduria raddoppia per il general manager, che vedrebbe la concorrenza di Juve e Lazio a mani vuote in estate.