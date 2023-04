“Frase da bar, non da allenatore”: Caressa l’ha già ‘esonerato’

Il giornalista sportivo non ha gradito la dichiarazione del tecnico dell’Inter in seguito alla sconfitta contro il Monza

Il fine settimana ha dato diversi verdetti, con le squadre che stanno rincorrendo un posto in Champions che si stanno dando vita a una battaglia serrata. In questi giorni, il Milan è stato fermato dal Bologna, che ha pareggiato 1-1, bloccando i rossoneri al Dall’Ara. Anche l’Inter ha incontrato un ostacolo sulla rincorsa al piazzamento nella coppa dalle grandi orecchie. I nerazzurri, infatti hanno addirittura perso contro il Monza.

La prestazione contro i biancorossi non è piaciuta a nessuno, tantomeno ai tifosi del club milanese, che in questa stagione non sta passando il suo momento migliore. Gli attaccanti, infatti, sembrano non trovare più la porta come prima e nessuno dei quattro presenti in rosa dimostra di poter essere incisivo. Un problema per Simone Inzaghi, che non sta riuscendo a imprimere un gioco riconoscibile alla squadra. In Champions, invece, il club ha giocato molto bene e spera di ripetere la prestazione contro il Benfica.

Proprio la agra con i portoghesi è l’obiettivo dei giocatori, che hanno sottovalutato i brianzoli, passati in vantaggio con la rete di Caldirola. Il difensore ha abbattuto Lukaku e compagni portando a casa i tre punti che portano il club a un passo da una salvezza storica. L’Inter, invece, è tornato a casa con l’amaro in bocca, come si capisce dalle parole di Simone Inzaghi.

Caressa critica Inzaghi, tecnico bacchettato per le dichiarazioni

Nel post partita, l’ex allenatore della Lazio ha parlato della partita affermando: “Contro di noi (l’Inter ndr.) i portieri fanno tutti i fenomeni“. Un giudizio che non è piaciuto a molti, tantomeno a Fabio Caressa che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento dei nerazzurri.

Il giornalista, ha commentato innanzitutto quello che sta succedendo nella squadra per poi criticare l’atteggiamento dell’allenatore. Caressa stigmatizza le dichiarazioni di Inzaghi e parla di “Frase che puoi sentire al bar”, secondo il giornalista il commento del tecnico dell’Inter “Non è da allenatore“. Una critica dura, per il tecnico che non sta passando il miglior momento della sua avventura alla Pinetina. Un eventuale sostituto di Simone potrebbe essere Antonio Conte, che piace anche alla Roma in caso di addio di Mourinho. Proprio il tecnico portoghese, poi, potrebbe essere una suggestione per i nerazzurri, che ritroverebbero l’allenatore del triplete.