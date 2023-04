Calciomercato Roma, duello con il Bayern: conferma ufficiale

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sta bruciando le tappe in vista della sessione estiva. Il general manager giallorosso sfida la Bundesliga: indizio ufficiale e apertura all’addio

La stagione della Roma è entrata nella volata finale. Domani sera la squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico contro il Feyenoord. La gara sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si ripartirà dall’1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata. In parallelo si muove Tiago Pinto, che può sfidare il Bayern Monaco in vista della sessione di calciomercato estivo. C’è l’apertura ufficiale verso l’addio.

Tiago Pinto non sta perdendo tempo in vista dei mesi estivi e già sta definendo i primi colpi di mercato in casa Roma. Il general manager sembra ad un passo dalla chiusura del colpo Aouar a centrocampo. Il centrocampista andrà in scadenza di contratto con il Lione ed ha sostenuto le visite mediche a Roma nei giorni scorsi. Altre piste calde, sempre a parametro zero, vedono il general manager sulle tracce di Ndicka in difesa e Roberto Firmino in attacco. Quest’ultimo lascerà il Liverpool in scadenza di contratto, mentre sempre in Inghilterra si accendono i riflettori sul futuro di un terzino accostato alla società giallorossa e non solo.

Calciomercato Roma, Aarons allo scoperto sul futuro: tra la Bundesliga e i play off

Max Aarons è uscito allo scoperto sul proprio futuro. Terzino destro classe 2000, alla seconda stagione da protagonista al Norwich City. Il laterale è stato accostato a più riprese alla Roma, oltre all’interesse della Bundesliga per il terzino. Lo stesso Aarons ha così parlato della prossima sessione di calciomercato: “Insieme ai miei consulenti, sto guardando alle prossime quattro settimane e a cosa possiamo ottenere qui.”

Il calciatore inglese non esclude l’addio al Norwich in estate, e conferma l’interesse del Bayern Monaco. Intervistato dal sito britannico Footballtoday.com, sulla corte dei bavaresi Aarons ha così commentato: “C’era interesse, come c’è per un giocatore in qualsiasi finestra di mercato[..] Io e la mia famiglia abbiamo un piano per la mia carriera, e per quanto mi riguarda è tutta una questione di tempismo. Certo, un club della Bundesliga come il Bayern è interessante“