Calciomercato Roma, Aoaur è solo il primo: poker a parametro zero

Calciomercato Roma, si avvicina il colpo Aouar a centrocampo che fa da apripista alle manovre estive di Tiago Pinto. Il general manager vuole calare il poker

La Roma è reduce da una vittoria determinante nella corsa al quarto posto in Serie A. Il 3-0 rifilato allo stadio Olimpico all’Udinese di Sottil, con Lorenzo Pellegrini assoluto protagonista, ha consolidato il terzo posto in solitaria in classifica per la squadra giallorossa. Giovedì sera la Roma tornerà a giocare in casa per tentare la rimonta contro il Feyenoord, mentre Tiago Pinto non perde tempo in vista della sessione estiva di calciomercato.

La Roma conquista tre punti pesantissimi in campionato, battendo per 3-0 l’Udinese allo stadio Olimpico. Terza vittoria consecutiva in campionato e scatto Champions League, il terzo posto in classifica è stato consolidato dopo il pareggio del Milan. Ora la squadra giallorossa ha tre punti di vantaggio sui rossoneri, mentre sono cinque quelli che la separano dall’Inter di Simone Inzaghi, attualmente al quinto posto. Giovedì sera l’appuntamento di Europa League che vale una stagione, il ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord allo stadio Olimpico. La speranza è quella di compiere una nuova rimonta europea, in parallelo Tiago Pinto brucia le tappe in vista della sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, Aouar apre il poker a costo zero: Pinto pesca in Premier

Il colpo Aouar a centrocampo sembra sempre più vicino alla chiusura per il general manager della Roma. Il calciatore algerino classe ’98 lascerà il Lione a parametro zero, la stessa formula con cui il dirigente portoghese continua a lavorare per vari reparti in vista della prossima stagione della Roma.

Oltre al centrocampista del Lione ci sono altre tre piste che vedono Tiago Pinto pronto a fiondarsi su colpi a parametro zero. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di ‘Leggo’, il general manager sta cercando di chiudere per Evan N’Dicka in difesa e non solo. In Premier League si continua a monitorare il brasiliano Roberto Firmino per l’attacco, in scadenza dal Liverpool, ed il difensore Joel Veltman. Difensore olandese classe ’92, in scadenza dal Brighton, può essere impiegato anche sulla corsia di destra. Pinto cala il poker di colpi a costo zero.