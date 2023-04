Conte al posto di Mourinho: rosa rivoluzionata

L’ex allenatore del Tottenham è uno dei nomi in cima alla lista della Roma in caso di addio di Mourinho prima della prossima annata

Le strade di Roma e Antonio Conte continuano a incontrarsi in una serie di incroci che le evoluzioni dell’ambiente stanno creando. I giallorossi, infatti, hanno cercato di ingaggiare il tecnico salentino già qualche anno fa, quando i giallorossi erano alla ricerca di un tecnico. Al suo posto poi è arrivato Paulo Fonseca, che è stato sostituito proprio da José Mourinho, preso dai Friedkin a maggio del 2021.

Il futuro del tecnico portoghese alla Roma non è più così sicuro con il suo contratto che scade a giugno del 2024. Manca poco più di un anno al termine dell’accordo triennale che lo Special One ha firmato con i Friedkin. Dan e Ryan, infatti, hanno deciso di dar vita a un progetto vincente con il portoghese, che ha portato sin da subito i suoi frutti. Nella prima annata con l’allenatore di Setubal in panchina è arrivata la Conference League, un trofeo europeo che in Italia mancava dal 2010.

Ora José vorrebbe rinnovare il contratto e soprattutto avere delle rassicurazioni per quanto riguarda il calciomercato. Già a gennaio la Uefa ha bloccato le trattative dei giallorossi, che devono rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Per non trasgredire le regole, infatti, è arrivato solo Diego Llorente in prestito dal Leeds.

Conte al posto di Mourinho, l’Inter vuole chiudere per il salentino

Sulle tracce di José, poi, in questi mesi ci sono state diverse squadre. Quella che lo segue con più interesse di tutti sembra essere il Chelsea, che ha intenzione di mettere le mani sul portoghese in vista della prossima stagione. Ora alla guida del club c’è Frank Lampard, che ha preso il posto di traghettatore.

In caso di partenza dello Special One, il primo nome nella lista di Tiago Pinto sarebbe quello di Antonio Conte, tornato di moda dopo l’addio al Tottenham. Un importante indizio sul futuro del salentino lo ha dato Paolo De Paola, giornalista intervenuto a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Undici sconfitte sono troppe. Se l’Inter arriverà in finale di Champions e vincere la Coppa Italia Simone Inzaghi può restare, ma ci dovesse essere derby in Champions e dovesse perderlo, con anche eliminazione in Coppa Italia allora sarebbe esonerato”.

“Ci sono anche accordi già in essere ora che in caso di rimescolamento delle carte sarebbe difficile cancellare, Conte è stato avvicinato dall’Inter che vuole chiudere, poi tutti smentiranno ma radiomercato suggerisce questo, l’Inter sta avvicinando ad Antonio. Ci sarà poi una rivoluzione nella rosa, Conte andò via perché non fu fatta una rivoluzione da sette calciatori, qua parliamo di undici”.

