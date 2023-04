Ecco Mourinho: di nuovo insieme dopo 10 anni

Il club della capitale francese ha messo gli occhi su Mourinho in seguito allo scandalo che ha travolto Galtier in queste settimane

Che possa piacere o no, José Mourinho è uno degli allenatori più vincenti in circolazione. Con i suoi 26 trofei personali, il tecnico giallorosso è riuscito scrivere una storia del calcio mondiale in tutta la sua carriera, in cui ha dominato in Europa. Sin dagli inizi con il Porto, l’allenatore di Setubal è stato in grado di farsi notare dal grande pubblico, che ha imparato ad amarlo soprattutto per il suo carattere.

Le sue conferenze stampa, infatti, sono molto famose con le sue tecniche comunicative che hanno fatto scuola per molti altri allenatori nel mondo. Le sue frecciate ai giornalisti e ai suoi rivali di sempre hanno fatto il giro del mondo, con molti che hanno criticato il suo atteggiamento. Dall’altra parte, invece, c’è chi ha cominciato ad ammirare il portoghese proprio per il suo carattere davanti le avversità.

Ciò che conta, però, non è come si comporta lo Special One, ma la sua continua voglia di vincere, che lo ha portato a mettere qualcosa in bacheca in qualsiasi club in cui ha allenato. Il tecnico, infatti, ha uno dei migliori curriculum in circolazione e anche con il primo anno alla Roma non si è fatto attendere. Al primo anno in giallorosso, infatti, José ha portato nella Capitale la coppa della Conference League, vinto in finale contro il Feyenoord nella lunga notte di Tirana, che è durata un’intera estate.

Mourinho al PSG, Campos vuole chiamarlo in Francia

Il futuro del tecnico nella Capitale non è ancora così sicuro, con il suo contratto che scade nel 2024. In vista di giugno del prossimo anno, Mourinho vorrebbe ricevere il rinnovo del contratto, ma per adesso i Friedkin stanno ancora aspettando. Questa attesa ha aperto la porta a molti scenari, in cui è contemplato anche l’addio del portoghese.

Sulle tracce del tecnico della Roma ci sono diversi club, come ad esempio il Chelsea, disposto a prenderlo per sostituire Lampard, ora traghettatore dei Blues. Come riporta RMC Sport, anche il Paris Saint-Germain vuole fare sul serio per lo Special One, con Campos pronto a riabbracciarlo dopo dieci anni. I due hanno collaborato insieme al Real Madrid e il dirigente dei francesi sarebbe disposto a chiamarlo dopo dieci anni separati. L’interesse dei rossoblù, poi, sembra interessare Mourinho.