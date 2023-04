L’UEFA anticipa la sentenza: fuori dalla Champions

L’UEFA usa il pugno duro ed anticipa la sanzione in vista della sentenza tanto attesa. Fuori dalla Champions League prima del verdetto: ecco i dettagli

Un nuovo caso giudiziario scuote il calcio europeo. In Italia tante attenzioni sono riversate sulla data di domani, quando il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sulla penalizzazione della Juventus. In casa bianconera c’è attesa per il ricorso contro i quindici punti tolti in classifica alla squadra di Massimiliano Allegri. Nel frattempo la UEFA avrebbe intenzione di usare il pugno duro su un altro caso che agita il calcio in Europa.

Parliamo del caso Negreira in Spagna, che potrebbe travolgere il Barcellona di Xavi. Negli uffici di Nyon è stata aperta un’inchiesta sul caso che tormenta l’ambiente blaugrana, ma la rotta della UEFA potrebbe scegliere di viaggiare per la linea dura. Spettatore interessata alla vicenda anche la Juventus di Allegri, che potrebbe finire a rischio eliminazione in seguito alle inchieste su plusvalenze e manovra stipendi. Il massimo organismo calcistico europeo, guidato da Aleksander Ceferin, sembra pronto a bruciare le tappe giudiziarie ed anticipare l’esclusione dalla prossima Champions League per i catalani.

Pugno duro UEFA: il Barcellona fuori dalla Champions prima della sentenza Negreira

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da ‘As’ l’UEFA potrebbe escludere in anticipo il Barcellona dalla prossima Champions League. L’organo che amministra il calcio in Europa sembra pronto ad adottare sanzioni clamorose, in anticipo rispetto alla sentenza spagnola. Lo stesso scenario potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

Secondo quanto sottolinea Calciomercato.it l’UEFA deciderà in autonomia totale circa la possibile esclusione del Barcellona dalla prossima edizione della Champions League. La stessa circostanza può investire la Juventus, che sta cercando di eliminare la penalizzazione da 15 punti che ha riscritto la classifica della Serie A. Le attenzioni in casa bianconera, oltre che sul prossimo Collegio di Garanzia del Coni, si sposteranno anche sulle manovre degli uffici di Nyon.