Riunioni e offerte in arrivo, la Roma trova il tesoretto | ASRL

Attesa dai quarti di finale di ritorno d’Europa League contro il Feyenoord, la Roma è molto attiva anche sul calciomercato.

Molto vigile sul mercato dei parametro zero in vista della prossima stagione, la Roma si è portata in pole position assoluta per Houssem Aouar, continua a trattare anche Evan Ndicka e Alejandro Grimaldo in difesa e non molla la presa su Roberto Firmino, che si svincolerà dal Liverpool. In attesa di conoscere il piazzamento finale in campionato, la dirigenza giallorossa lavora sul mercato in uscita.

Crearsi un tesoretto dalla cessione degli esuberi, infatti, rappresenta la prima via per poter affrontare il mercato estivo con ambizione a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. In tal senso, le prossime due settimane potrebbero rivelarsi molto importanti sul fronte Bryan Reynolds.

Calciomercato Roma, tre offerte per Reynolds

Dopo aver fatto tappa in Olanda in occasione di Feyenoord-Roma (l’interesse olandese per il giocatore è vincolato ad eventuali cessioni in quel ruolo), l’agente del terzino statunitense, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, è stato in Inghilterra per parlare con la dirigenza dell’Hull City.

Il club inglese ha presentato una prima offerta in prestito, ma proprio in queste ore sta studiando una nuova offensiva a titolo definitivo. Nel corso di questa settimana, il Westerlo presenterà la sua offerta per tentare di riscattare il giocatore ad una cifra leggermente inferiore rispetto ai 7 milioni di euro pattuiti. L’attuale squadra del 21enne texano non è tuttavia l’unica belga interessata al ragazzo.

Complici gli ottimi rapporti con Tiago Pinto instauratisi anche con l’affare Diawara, l’Anderlecht ha manifestato il proprio interessamento nei confronti dell’ex Dallas e nei prossimi giorni è pronto a presentare un’offerta ufficiale per lui. Situazione in divenire, dunque, con una potenziale asta all’orizzonte che non può che fare bene alle speranze giallorosse di fare cassa col calciatore.