Roma, UFFICIALE la scelta dei Friedkin: chi è Lina Souloukou

La Roma ha comunicato il cambiamento nello staff giallorosso, dopo il recente addio che ha cambiato l’organigramma interno

La Roma in questi giorni è in vena di cambiamenti con i giallorossi che aspettano di conoscere il proprio futuro con la Procura della Capitale che ha iniziato un’indagine sul club. Nel mirino ci sono alcuni movimenti di calciomercato che non sembrano chiari agli inquirenti che stanno cercando di fare luce su questi affari. In attesa di sapere cosa decideranno, la Roma continua ad andare avanti in campionato e nelle competizioni.

Giovedì ci sarà la partita contro il Feyenoord, che vale l’accesso alle semifinali di Europa League. all’andata i giallorossi sono stati sconfitti 1-0 dagli olandesi, che ora devono giocare in uno Stadio Olimpico totalmente sold out. Per la partita, infatti, i tifosi dei biancorossi non saranno presenti e per questo non gli sono stati venduti i biglietti del settore solitamente loro dedicato. Questi sono andati ad altri tifosi giallorossi, che per la prima volta riempiranno davvero lo stadio che sarà tutto romanista.

In attesa della gara, intanto, i giallorossi stanno cambiando l’organigramma interno. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale della società, che ha separate le proprie strade da Pietro Berardi. L’ex CEO della società lascia Trigoria dopo due anni, con entrambe le parti che hanno interrotto il contratto.

Roma, Souloukou al posto di Berardi

Vista la separazione delle strade con Pietro, la Roma si è mesa alla ricerca del profilo adatto per sostituirlo. I nomi circolati erano cinque e tra questi c’era anche quello di Zibi Boniek. Oltre all’ex giocatore della Roma, poi, anche quello di Gandini, Cozzoli, Nepi Molineris e Michael Wendell.

In queste ore è arrivato l’annuncio del nuovo Ceo e General manager della Roma. Si tratta di Lina Souloukou. Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport, Souloukou ha intrapreso la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni. Nel 2018 è stata nominata CEO dell’Olympiacos FC, ruolo che ha ricoperto fino a giugno 2022. La manager nel 2019 è stata nominata membro dell’Executive Board dell’ECA, posizione che tutt’oggi ricopre.