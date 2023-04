Plusvalenze Juventus, il giorno della sentenza: come cambia la classifica

La Juventus oggi conoscerà il verdetto sul ricorso relativo al caso plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione in Serie A

In questi mesi il calcio italiano è stato scosso dal terremoto che ha travolto la Juventus con il caso plusvalenze e con la manovra stipendi. La Serie A si è risvegliata ancora sotto i riflettori di tutta Europa, con i bianconeri ancora protagonisti. Per punire il club torinese, la Giustizia Sportiva ha inibito gli ex dirigenti dei piemontesi, che si sono dimessi in blocco, e ha tagliato il bottino in campionato della squadra.

La Juventus ha visto i propri punti scendere di ben 15, a causa della decisione relativa alle plusvalenze fittizie. Il filone di indagini per cercare di fare luce su quello che è successo negli anni passati si è espanso a macchia d’olio in Italia. Oltre ai bianconeri, la procura di Roma e di Tivoli hanno deciso di indagare su Roma e Lazio per cercare di fare luce su alcuni movimenti sospetti delle due società.

Anche altre procure hanno deciso di seguire le orme dei vari colleghi, anche se queste indagini sono a sé stanti e non provengono tutte da quella juventina. Questa ha nella giornata di oggi una delle date più importanti, visto che i bianconeri hanno presentato il ricorso per cercare di evitare almeno la penalizzazione.

Caso plusvalenze, i possibili scenari del ricorso

I bianconeri vorrebbero riuscire a evitare del tutto la pena o comunque abbassarla sarebbe già un passo avanti. Lo scenario peggiore, invece, vede la conferma della precedente decisione che chiuderebbe del tutto la questione, con la Juve che resterebbe a -15.

Il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà a partire dalle 14.30. Gli scenari che possono crearsi sono tre: il primo vede il Collegio respingere il ricorso della Juventus confermando la penalizzazione di 15 punti. Un ulteriore ricorso al Tar potrebbe essere utile per un discorso di risarcimento al club, ma la classifica non verrebbe toccata. Il secondo vede accogliere in toto la richiesta della Juve a causa di un vizio di forma, con tutte le decisioni della Corte federale d’Appello che verrebbero annullate. Il terzo, il più gettonato, vedrebbe il Collegio rinviare ancora alla Corte d’Appello chiedendo di rimodulare la pena. I 15 punti sarebbero restituiti in attesa di nuova decisione. Questo potrebbe portare a una rimodulazione della penalizzazione. Nel primo e nel secondo caso, ci sarebbe anche una nuova classifica di Serie A:

Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16