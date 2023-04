Ricorso Juventus, UFFICIALE: sanzione annullata

Ricorso Juventus, c’è la decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello che elimina la sanzione per la squadra bianconera.

Per la Juventus quella di oggi è una giornata di passione fuori dal campo. La squadra bianconera tornerà a giocare domani sera, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, mentre in queste ore è l’aspetto giudiziario a coinvolgere la Juventus. In attesa di capire l’esito sul ricorso contro la penalizzazione, la squadra allenata da Massimiliano Allegri incassa una prima vittoria ufficiale.

La Juventus incassa una prima vittoria dalla Giustizia sportiva. In attesa del responso sul ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, contro la penalizzazione da 15 punti, c’è una sanzione annullata ufficialmente per la squadra bianconera. Sono ore di attesa intorno alla decisione contro il -15 in classifica, decisione che può riscrivere nuovamente la classifica della Serie A, nel frattempo c’è una decisione importante che sorride ai bianconeri. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso di annullare la sanzione che avrebbe chiuso la Tribuna sud primo anello dell’Allianz Stadium, ecco i dettagli.

Ricorso Juventus, esito UFFICIALE: curva riaperta contro il Napoli

Nel mirino della Corte la squalifica del settore dello stadio bianconero denominato “Tribuna sud”. Il settore più caldo del tifo juventino era stato chiuso in seguito ai cori razzisti contro Romelu Lukaku. Cori avvenuti nella semifinale di Coppa Italia giocata il 4 aprile. In prima battuta il settore dello stadio juventino era stato sanzionata con la chiusura da scontare in campionato.

Ecco il comunicato ufficiale della FIGC, che ha accolto il ricorso bianconero: “ In relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante, il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata“.