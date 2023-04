Serie A, c’è già la nuova classifica: la Roma scivola indietro

La Roma spera di concludere nel migliore dei modi la stagione in corso. La notizia, intanto, gela la tifoseria giallorossa: il motivo.

La stagione sta per entrare nella fase calda, quella decisiva. In Serie A il discorso relativo alla conquista dello scudetto sembra essere quasi chiuso: il Napoli infatti, a 8 partite dalla fine del campionato, ha un vantaggio di 14 punti nei confronti della Lazio seconda.

Le sorprese, però, sono dietro l’angolo ed i biancocelesti proveranno fino all’ultimo di scalare la classifica e avvicinarsi alla capolista. Ipotizzare una rimonta è complicato, ma non del tutto impossibile. Gli azzurri, reduci dall’eliminazione in Champions League patita per mano del Milan, domenica saranno impegnati sul campo della Juventus. Poi, nelle giornata successive, affronteranno la Salernitana (29), l’Udinese (3 maggio), la Fiorentina (7), il Monza (14), l’Inter (21), il Bologna (28) e Sampdoria (4 giugno).

A tutto ciò bisogna poi aggiungere che le squadre di Luciano Spalletti, notoriamente, tendono ad abbassare i giri del loro motore tra aprile e maggio. I biancocelesti, dal canto loro, sabato accoglieranno il Torino con l’intento di accorciare le distanze. Il traguardo per gli azzurri è vicino, ma non ancora all’orizzonte. Le emozioni, in questi mesi, non mancheranno ma intanto i bookmakers hanno già iniziato a riflettere in vista della Serie A targata 2023/24.

Serie A, la nuova classifica: la Roma è dietro

Per Snai, in particolare, il principale favorito della conquista del titolo è la Juventus (data a 3.50). Evidentemente i piani di mercato dei bianconeri, che intendono regalare a Massimiliano Allegri prospetti giovani e di qualità come Davide Frattesi e Morten Hjulmand, convincono gli esperti di questo portale.

Al primo posto, insieme alla Vecchia Signora, troviamo il Napoli che, in estate, dovrà decidere se vendere Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia: il nigeriano piace a tutte le big d’Europa mentre il secondo è finito nel mirino del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Seconda l’Inter (4.5) non ancora convinta di proseguire con Simone Inzaghi. Al gradino più basso del podio troviamo il Milan (5.50), in estasi dopo il passaggio alle semifinali di Champions: ora il rinnovo di Rafael Leao è più vicino. E la Roma? I giallorossi sono quinti (12). Un piazzamento che piacerà poco ai tifosi e che Mourinho cercherà di ribaltare.