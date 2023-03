Calciomercato Roma, non solo Frattesi: doppio scippo Juventus

Calciomercato Roma, c’è sempre la Juventus di mezzo: non solo Frattesi nel mirino dei bianconeri. Pronto il doppio scippo

Il mercato è sempre un terreno minato, soprattutto per i dirigenti che, nel momento in cui mettono gli occhi su alcuni giocatori, sanno benissimo che altri club potrebbero valutare la situazione. E a quanto pare, gli stessi obiettivi che la Roma ha nel mirino da un poco di tempo, sono gli stessi di quelli della Juventus che, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per il prossimo anno ha in mente una vera e propria rivoluzione.

Una rivoluzione che mette intanto, come possibile acquisto, quello di Frattesi, il centrocampista del Sassuolo cresciuto a Trigoria che Pinto ha elogiato pubblicamente e che voleva prendere sia la scorsa estate ma anche nello scorso mese di gennaio. Poi le richieste dei neroverdi non hanno collimato con quelle che erano le possibilità economiche della Roma e non se n’è fatto nulla. Ma la trattativa è rimasta aperta anche se, come vi abbiamo raccontato pure questa mattina, ci sono sempre i bianconeri di mezzo.

Calciomercato Roma, anche Hjulmand nel mirino

Bianconeri che non mollano la presa anzi, che alzano la posta in gioco. Sì, perché oltre Frattesi, nel mirino della società piemontese, ci sarebbe un altro elemento che dalle parti di Trigoria stimano e che è già stato accostato in diverse occasioni alla società giallorossa. Da un giallorosso ad un altro, visto che in questo caso di parla di Hjulmand del Lecce.

Allegri quindi vuole il doppio scippo nei confronti di Mourinho. Anche se, c’è da dire, la Roma non parte per nulla battuta soprattutto per quelle che sono poi le situazioni di classifica. I bianconeri al momento sono dietro e visti quelli che sono i processi rischiano e anche molto. I giallorossi della Capitale invece, nonostante le ultime due sconfitte consecutive in campionato possono ancora puntare ad un piazzamento Champions. Questo potrebbe fare la differenza anche in ottica Dybala. Ecco perché serve il massimo in questo finale di stagione. Anche per respingere la concorrenza.