Calciomercato Roma, ne fa fuori sei: doppia occasione Pinto

Il general manager della Roma può esultare in vista del calciomercato estivo, con un obiettivo che sembra vicino a liberarsi a luglio

La Roma stasera sarà allo Stadio Olimpico per giocare la gara di ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord. I giallorossi devono ribaltare il risultato dell’andata, in cui sono stati sconfitti 1-0. Per farlo, Mourinho ha chiesto di nuovo una mano al suo pubblico, che riempirà l’Olimpico per intero. I tifosi olandesi, infatti, non saranno nell’impianto del Foro Italico e i loro seggiolini sono stati resi disponibili per i romanisti.

La mente di tutti è su questa partita, che non si può sbagliare. In questi giorni, però, c’è chi può anche distrarsi perché ha negli occhi la prossima stagione. Si tratta di Tiago Pinto, che si sta già muovendo per preparare la prossima annata tramite il calciomercato. La Roma deve fare i conti con le imposizioni della Uefa, che ha firmato con la società il settlement agreement. A causa di questo accordo, il gm non può spendere di più di quanto incassa e non può aumentare il monte ingaggi.

Saranno quindi fondamentali sia i parametri zero che le occasioni che si vengono a creare con l’evolversi della situazione. Pinto sta muovendo già i primi passi verso accordi importanti, come quelli per Houssem Aouar ed Evan Ndicka. I due sono vicini a firmare per la Roma, con Tiago che sta lavorando per dare a Mourinho i primi rinforzi.

Calciomercato Roma, l’allenatore ha deciso: partono in sei

Un’importante evoluzione potrebbe arrivare dalla Premier League, che però è da sempre bottega gara. Il campionato inglese offre molto spesso grandi talenti, che in Italia possono puntare sulla grande atleticità che possono vantare rispetto ai giocatori del nostro campionato.

Come riporta il Daily Mail, Erik ten Hag sta pensando di prendere Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen. Per farlo, però, deve alleggerire il reparto arretrato in cui ci sono diversi giocatori che non fanno parte dei suoi piani. In totale i giocatori che vuole dare via sono sei e in questa situazione Pinto potrebbe trovare l’occasione perfetta per i giallorossi. Nonostante i contatti per il rinnovo, Diogo Dalot sembra vicino a lasciare la società in estate. Il terzino poroghese interessa alla Roma, così come nel suo mirino c’erano Eirc Bailly e Alex Telles, che il tecnico del Manchester United vuole scaricare insieme a Harry Maguire, Brandon Willims e Aaron Wan-Bissaka, anche lui terzino destro.