Juventus, esito ricorso UFFICIALE: la nuova classifica di Serie A

Il Collegio di Garanzia del CONI si è pronunciato sul ricorso contro la penalizzazione della Juventus. Ecco l’esito ufficiale: la squadra bianconera richiede i 15 punti

Ore di attesa in casa Juventus circa il ricorso contro la penalizzazione presentato al CONI. Il Collegio di Garanzia si è pronunciato sulla sanzione da quindici punti inflitta alla società bianconera. Ecco la decisione dell’organismo giudiziario sportivo, la classifica di Serie A è nuovamente stravolta. Ecco l’esito ufficiale del ricorso presentato dalla Juventus.

Il Collegio di Garanzia del CONI è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione da 15 punti in classifica. La società bianconera è stata sanzionata in seguito ai risvolti dell’inchiesta Prisma, legata al filone delle plusvalenze. Il – 15 in classifica ha spinto la squadra allenata da Massimiliano Allegri dietro la Roma di José Mourinho, ma lo stesso tecnico portoghese ha più volte rimarcato come la sanzione potesse essere annullata. Ecco il verdetto ufficiale emesso dal Collegio di Garanzia del CONI. Intanto la squadra bianconera ha vinto il ricorso contro la squalifica della ‘Tribuna sud’ dell’Allianz Stadium, riaperta in occasione della sfida Juve-Napoli.

Penalizzazione Juventus, l’esito UFFICIALE del ricorso al Coni

Il dibattimento si è svolto nel Salone d’Onore del Coni. La Juventus ha chiesto l’annullamento totale della penalizzazione in classifica, mentre il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha chiesto il rinvio del giudizio alla Corte d’Appello FIGC. Le prime indiscrezioni andavano verso la restituzione dei 15 punti sottratti alla squadra di Max Allegri.

visto che il Coni ha rinviato tutto alla corte d’appello per un nuovo procedimento, ma al momento, i 15 punti, in attesa di un nuova sentenza, sono stati restituiti alla Juventus Una decisione che al momento è stata “confermata”,, ma al momento, i 15 punti, in attesa di un nuova sentenza, sono stati restituiti alla Juventus

LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE A

Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16