Roma-Feyenoord, anche Totti e De Rossi in tribuna. I due grandi ex hanno preso al volo l’invito di Mourinho

Ieri Mourinho, in conferenza stampa, ha chiesto un Olimpico pieno. Lo sapeva, lo Special One, che ci sarebbe stato il tutto esaurito. E vuole la spinta di uno stadio che non ha mai fatto mancare il proprio amore in queste stagioni. Sempre sold out, e record frantumati partita dopo partita. Insomma, messaggio recepito anche dai tifosi giallorossi, che ruggiranno contro un Feyenoord che sogna di uscire indenne.

Serve lo spirito giallorosso, in questa notte così importante, per ribaltare l’1-0 dell’andata, quello subito la scorsa settimana in Olanda. E anche se Dybala almeno dall’inizio non ci sarà, il popolo giallorosso ci crede. E ci credono anche i due grandi ex, i due che un giorno forse torneranno in altre vesti dentro la società giallorossa. Sì, all’Olimpico, questa sera, ci saranno anche loro.

Roma-Feyenoord, ci sono anche loro

Parliamo di Francesco Totti e di Daniele De Rossi. Non vogliono perdersi questa serata, anche loro vogliono spingere Pellegrini e compagni in questa battaglia sportiva che tra poco avrà inizio. Sì, in campo sarà battaglia, ovviamente, una di quelle da ricordare, una di quelle che dovranno dare un senso diverso a questo finale di stagione giallorosso.

E allora eccoli, anche loro ad accogliere l’invito dello Special One. E chissà, magari anche i presupposti per un ritorno – almeno per Totti – dopo l’avvento del nuovo Ceo e general manager Lina Soloukou, che qualche giorno fa ha preso il posto di Berardi all’interno della società dei Friedkin.