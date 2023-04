Roma-Feyenoord, tensione a mille e rosso diretto

Roma-Feyenoord, tensione a mille in questo primo tempo. Dopo l’infortunio di Wijnaldum un altro episodio che potrebbe cambiare il match

Gli animi sono accesi all’Olimpico, e anche molto. E a farne le spese è Salvatore Foti, secondo allenatore della Roma, che si becca un cartellino rosso per aver messo una mano sul volto di Gimenez, attaccante del Feyenoord.

Allora, i fatti: la palla sfila vicino alla panchina della Roma, con l’attaccante del Feyenoord che cerca di recuperarla in maniera veloce. La palla è in mano al giocatore della truppa di Slot ma Foti è lì, e nel tentativo di riprendersi la sfera tocca sul volto il giocatore ospite. Che esagera, evidentemente. Ma il gesto rimane è per Taylor il rosso è una conseguenza logica di quanto visto. Gli animi si scaldano e arriva anche un’ammonizione per la panchina olandese. Dopo l’infortunio di Wijnaldum un altro episodio che inciderà senza dubbio sul match. In questo caso sotto il profilo del carattere.