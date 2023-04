Treno deragliato a Firenze, tifosi della Roma nel panico: il sito da consultare

Tutti coloro che vogliono scendere a Roma per vedere al partita contro il Feyenoord devono monitorare bene la situazione

Oggi la Roma scende in campo contro il Feyenoord per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata gli olandesi sono riusciti a vincere 1-0 grazie alla rete fortunosa di Wieffer, che ha colpito al volo una seconda palla al limite dell’area facendola rimbalzare due volte a terra. Proprio questo ha beffato Rui Patricio che, con tutta la visuale coperta, non è riuscito a intervenire in tempo.

Per la gara dello Stadio Olimpico la trasferta ai tifosi avversari è stata vietata e quindi l’impianto del Foro Italico sarà completamente dedicato ai giallorossi. Questi, per la prima volta dopo un’interminabile serie di sold out e tutto esaurito, riempiranno completamente lo stadio. I biglietti del settore ospiti, infatti, sono stati venduti ai giallorossi, che non si sono fatti attendere e hanno accolto con grande felicità la decisione.

Ora tocca ai sostenitori riempire lo Stadio e colorarlo, come ha richiesto anche la società. Sui social, infatti, sono arrivati appelli per cantare cori e portare bandiere in modo da colorare ogni settore e rendere l’atmosfera più indimenticabile che mai. L’Olimpico può rappresentare il fattore decisivo in una partita del genere, Mourinho lo sa bene e spera che i tifosi aiutino nell’impresa.

Roma, tratte bloccate da Bologna in giù

I tifosi arriveranno da ogni città d’Italia per vedere la partita, che si preannuncia spettacolare già solo per quello che succederà sugli spalti. Uno stadio interamente dedicato a una sola squadra è una cosa unica, soprattutto se si tratta del connubio Roma-Olimpico.

Per tutti coloro che vengono dal Nord Italia, però, c’è una brutta notizia. Un treno merci è deragliato nei pressi di Firenze bloccando tutte le tratte da Bologna in giù. Una vera sfortuna per i giallorossi che dovranno cercare metodi alternativi per raggiungere la città. La situazione si sbloccherà nelle prossime ore e per monitorarla tutti gli interessati potranno rivolgersi al Monitor Arrivi e Partenze consultabile sul sito dell’RFI al Monitor Arrivi e Partenza LIVE.