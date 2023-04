Calciomercato Roma, assist da Mourinho e Dybala: 10 milioni subito

L’allenatore della R0ma ha servito un grande pallone a Tiago Pinto che può esultare in vista del calciomercato estivo

Tra pochi mesi la Roma darà vita al calciomercato estivo in vita della prossima stagione, quella che dovrebbe essere la terza e ultima per Mourinho. La società non ha ancora trovato l’accordo con il portoghese, che da tempo manda messaggi d’amore alla dirigenza. Dan e Ryan, però, non hanno fretta, visto che c’è ancora un anno e poco più nell’accordo stipulato tra le parti.

Una delle condizioni necessarie perché lo Special One rimanga è la sicurezza di investimenti in futuro per alzare la competitività della rosa. I Friedkin hanno dimostrato in questi anni di non essere gente che si tira indietro. Soprattutto la visione dell’allenatore e quella del presidente sembra molto simile, con entrambi che hanno un solo obiettivo in mente: vincere. Per farlo si deve passare necessariamente dai giocatori e alzare il livello è fondamentale per raggiungere palcoscenici importanti.

Per farlo, però, c’è bisogno del vecchio dio denaro, che ha messo nei guai la Roma proprio in questa stagione. Oltre al bilancio che ha toccato il minimo storico, la Uefa sta seguendo da vicino i movimenti dei giallorossi, che hanno firmato il settlement agreement per non incorrere in altre penalizzazioni. Questo non permette di alzare il monte ingaggi o di spendere di più di quanto entra.

Calciomercato Roma, quanto vale la semifinale di Europa League

Per questo è molto importante che la squadra riesca ad autofinanziarsi grazie al marketing, ma soprattutto alle cessioni che cono quelle che portano più soldi. Ad aiutare Tiago Pinto, però, ci sono anche Mourinho e Dybala che hanno fatto un assist niente male al general manager.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la vittoria di ieri contro il Feyenoord e il conseguente passaggio del turno ha permesso ai giallorossi di mettere in cassaforte 10 milioni. Non saranno molti, ma meglio poco che niente. Una piccola cifra che unita alle altre piò rappresentare un tesoretto adatto per muoversi più agilmente nel calciomercato. A questo, poi, si aggiungeranno le eventuali partenze che daranno alla Roma ulteriori fondi.