Calciomercato Roma, sfida in Serie A per il rinforzo in difesa

La Rom ha messo nel mirino un difensore, seguito anche da un altro club della Serie A: spunta l’accordo segreto che complica l’affare.

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di nuovi elementi da regalare a José Mourinho. Il direttore sportivo Tiago Pinto, dopo aver chiuso l’operazione Houssem Aouar , ha ora intenzione di potenziare il reparto difensivo. La conferma di Chris Smalling, in tal senso, è importante ma non ci si fermerà qua.

Almeno un colpo per rimpolpare l’organico andrà fatto. Diego Llorente, ad esempio, si è integrato bene tuttavia i 18 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal Leeds sono ritenuti eccessivi dal manager giallorosso. Uno tra Marash Kumbulla e Roger Ibanez, inoltre, andrà via. il club, infatti, necessita di incamerare almeno 55 milioni attraverso le cessioni e sta pensando di rinunciare all’albanese o al brasiliano. Quest’ultimo, in particolare, è finito in cima alla lista dei desiderata dell’Atletico Madrid: la trattativa si può chiudere sui 30 milioni.

Kumbulla, invece, piace alla Fiorentina che difficilmente, però, potrà mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dai capitolini. In attesa di definire il quadro, la Roma ha già provveduto ad individuare i loro possibili sostituti. Uno di questi risponde al nome di Evan Ndicka con il quale i contatti sono costanti. La Roma ritiene di essere in pole position e a stretto giro di posta intensificherà le interlocuzioni così da chiudere il colpo e bruciare la concorrenza formata dal Barcellona, dal Betis e dal Napoli.

Roma, anche il Torino su Baniya

Pinto, al tempo stesso, segue con attenzione anche Rayyan Baniya in forza al Karagumruk di Andrea Pirlo. Un elemento imponente dal punto di vista strutturale (è alto 1.92) ed abile in fase di costruzione della manovra, finito però anche nei radar del Torino.

A confermarlo è stato ‘Tuttosport’, secondo cui il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati si è recato in Turchia di recente per vederlo all’opera dal vivo in occasione della partita contro l’Umraniyespor. Le sensazioni sono state positive. Incolpevole sui due gol incassati, il 24enne ha sfiorato la rete due volte e marcato bene il rispettivo avversario. Il problema resta la valutazione. I turchi, infatti, lo valutano non meno di 6 milioni anche perché una parte significativa dell’importo andrà girato al Verona con cui, in passato, è stato sottoscritto un accordo privato. Pinto riflette e studia la strategia anti-Toro.