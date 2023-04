Mourinho sorprende ancora: il regalo fa impazzire i tifosi

L’allenatore della Roma si è reso protagonista di un siparietto simpatico a fine gara, che ha fatto in poche ore il giro del web

Il fine settimana per i tifosi romanisti comincia già con il piede giusto. Questo penultimo venerdì di aprile si è aperto con la felicità per la vittoria in Europa League contro il Feyenoord, che era riuscito a spaventare l’Olimpico. I 67.000 dell’impianto del Foro Italico, però, non si sono lasciati abbattere e hanno continuato a sostenere la squadra fino al 4-1 finale, che ha permesso il passaggio del turno.

La Roma strappa così il pass per la semifinale della competizione, dopo essere arrivata ai supplementari. La gara ha avuto ogni emozione possibile. Dall’eccitazione, alla delusione, con tristezza rabbia e infine gioia per il passaggio del turno contro gli olandesi. Durante i minuti regolamentari ci sono stati anche due attimi di paura. Il primo al 21′, quando Gini Wijnaldum ha lasciato il campo per infortunio. Il secondo, invece, nel secondo tempo, quando a fermarsi è stato Chris Smalling.

Un brivido ha percorso la schiena di tutti i tifosi presenti allo stadio e quelli da casa, che hanno visto due dei migliori giocatori di Mourinho uscire dal campo per problemi muscolari. Per fortuna, però i due stop non hanno impedito ai giallorossi di conquistare il penultimo atto dell’Europa League, dove a mettersi tra José e la finale sarà l’ex Patrik Schick e il suo Bayer Leverskusen.

Mourinho e quel gesto in conferenza stampa: il passato non si dimentica

Tifosi in estasi per la grande serata che hanno passato, ma non solo. A rendere ancora più divertente la serata è stato lo Special One che, come suo solito, si è reso protagonista di un siparietto in conferenza stampa con un giornalista olandese.

Mourinho, infatti, ha regalato al cronista arrivato dai Paesi Bassi un portachiavi con la coppa della Conference League. Un chiaro riferimento alla gara dello scorso anno, che ha visto i due club sfidarsi nella finale di Tirana. Come sappiamo tutti, ad aver avuto la meglio è stata la Roma che ha festeggiato nella lunga notte estiva la vittoria del trofeo europeo. Mourinho non ha dimenticato quei momenti e per ricordarlo anche agli olandesi ha deciso di dar vita al siparietto.