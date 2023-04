Roma, non solo Smalling e Wijnaldum: esami per un altro big

Roma, non solo Smalling e Wijnaldum: ci sono degli esami strumentali per un altro big. A rischio l’Atalanta

Archiviata la vittoria contro il Feyenoord, che ha regalato alla Roma la qualificazione alla semifinale di Europa League (qui tutte le info per i biglietti contro il Leverkusen), i giallorossi si sono rituffati con la testa al campionato, dove il prossimo avversario sarà l’Atalanta.

In casa giallorossa in questo momento si fa la conta, dopo gli infortuni di ieri che hanno tolto dal match prima Wijnaldum e poi Smalling. Anche El Shaarawy alla fine è uscito acciaccato e per tutti si aspetta l’esito degli esami strumentali ai quali verranno sottoposti nella giornata di oggi. Per nessuno, onestamente, ci sono delle sensazioni positive in vista della sfida alla squadra di Gasperini che dal proprio canto non potrà contare sulle prestazioni di Lookman: l’attaccante nerazzurro non ci sarà sicuramente. Inoltre, in ogni caso, un’altra tegola si potrebbe abbattere su Mourinho, almeno quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Radio Radio.

Roma, esami anche per Pellegrini

Oltre i due in questione, il centrocampista olandese e il difensore inglese, sotto stretta osservazione infatti ci sarebbero pure le condizioni di capitan Pellegrini, che ieri con il suo gol ha chiuso il match contro il Feyenoord. Il centrocampista ha chiuso in campo la partita e non dava sensazioni di stare male, invece adesso ci sono delle novità – in negativo – verso questo fronte.

Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime ore e quali saranno le comunicazioni ufficiali della Roma nel merito. Al momento, di certo, non c’è nulla e non si conoscono nemmeno le condizioni di quelli che hanno dovuto lasciare in campo in una partita così importante. Senza dimenticare infine che anche Dybala ha stretto i denti e Mourinho, così come da lui stesso confermato alla fine del match, si era tenuto una finestra per il cambio appunto per capire le condizioni della Joya che, con la sua giocata, ha mandato la partita ai supplementari ad un minuto dalla fine. In questo finale di stagione ci sono da stringere davvero i denti.