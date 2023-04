Squalifica confermata, UFFICIALE: salta la semifinale

Squalifica confermata, è UFFICIALE: il giocatore salterà la semifinale. La decisione è arrivata pochi minuti fa

La notizia è ufficiale e sicuramente fa piacere alla Juventus. Che tra ieri e oggi sta avendo solamente delle notizie positive. Prima la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che in maniera momentanea ha ridato indietro i quindici punti di penalizzazione, poi il passaggio in semifinale di Europa League dopo il pareggio contro lo Sporting e adesso, come ultimo, la decisione contro il ricorso presentato dall’Inter.

Sì, i nerazzurri, dopo l’espulsione di Lukaku, avevano deciso di presentare ricordo alla Figc per avere il giocatore la prossima settimana a San Siro quando ci sarà in programma la semifinale di ritorno della Coppa Italia: bene, la decisione invece va contro quelle che erano le intenzioni della società nerazzurra, visto che la sentenza ha confermato la squalifica.

Squalifica confermata, Lukaku salta la semifinale di Coppa Italia

Non ci sarà quindi Lukaku la prossima settimana. E sicuramente, per la Juventus, è un’altra bella notizia in due giorni che hanno cambiato il volto della squadra di Allegri. Che adesso – ma ricordiamo, è solo momentaneo visto che ci sarà un altro processo – è terza in classifica alle spalle di Napoli e Lazio e davanti alla Roma.

Una Roma che però è lì, ancora dentro la zona Champions, anche se la squadra di Mourinho, com’è abituata a fare, dovrà lottare per raggiungere i propri obiettivi visto che nessuno, mai, le regala nulla. E anche il commento del tecnico portoghese, e pure quello di Pinto prima della gara di ieri, indicano come i giallorossi sapevano che la sentenza della scorso anno che ha rispedito indietro la squadra di Allegri sarebbe stata ribaltata. Vedremo ovviamente sotto questo aspetto, che è quello che interessa alla formazione giallorossa, cosa succederà nelle prossime settimane. Una sentenza che, come vi abbiamo spiegato nella giornata di ieri, non dovrebbe avere dei tempi biblici.