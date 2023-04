Tegola UFFICIALE, lesione e stagione a rischio: salta la Roma

Serie A, nuovo infortunio e tegola ufficiale per una delle prossime avversarie della Roma. Il calciatore ha subito una lesione muscolare ed ora è a rischio la stagione

La Roma di José Mourinho è reduce dalla magica notte dello stadio Olimpico in Europa League. La squadra giallorossa è riuscita a completare, col brivido nel finale dei tempi regolamentari, la rimonta ai danni del Feyenoord di Arne Slot. Il 4-1 finale di ieri sera consegna una nuova semifinale europea alla squadra giallorossa. Ora la squadra guidata da José Mourinho è pronta a tornare in campo per la trentunesima giornata di Serie A.

Archiviata al meglio la pratica Feyenoord, con la rimonta europea dell’Olimpico di ieri sera, la Roma ha messo nel mirino la sfida in casa dell’Atalanta. La sfida contro la squadra allenata da Gasperini sarà decisiva nella lotta al quarto posto, con la classifica di Serie A stravolta ancora una volta dopo la restituzione dei 15 punti tolti alla Juventus in precedenza. Ora i giallorossi sono al quarto posto in classifica, a 56 punti con tre lunghezze di vantaggio sul Milan. Sono sette invece i punti che separano la Roma dall’Atalanta di Gasperini, settima in classifica alle spalle dell’Inter. La Roma affronterà prima gli orobici e dopo il Milan allo stadio Olimpico, in due partite decisive per la lotta al piazzamento europeo in Serie A.

Tegola ufficiale in casa Salernitana, stagione a rischio per Valencia: salta la Roma

Altre otto gare separano la Serie A dalla chiusura della stagione. Il Napoli è sempre più vicino alla conquista del titolo, mentre la lotta per il quarto posto si preannuncia serrata. La Roma, dopo gli scontri diretti con Atalanta e Milan, a maggio incontrerà in casa anche la Salernitana di Paulo Sousa.

Per l’ex allenatore della Fiorentina arriva una tegola ufficiale dall’infermeria del club campano. Il giovane attaccante Diego Valencia ha subito una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Il calciatore – come comunicato sul sito ufficiale dei campani- potrebbe aver chiuso la stagione in anticipo, di sicuro non sarà a disposizione di mister Sousa in vista della sfida dello stadio Olimpico. Roma e Salernitana si affronteranno il 21 maggio, per la trentaseiesima giornata.