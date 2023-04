Dall’Inter alla Roma: il colpo di coda è UFFICIALE

Colpo di coda ufficiale in casa Roma e sorpasso sull’Inter. La squadra di Simone Inzaghi viene bruciata dai giallorossi allenati da José Mourinho.

La Roma è reduce dalla magica notte dello stadio Olimpico in Europa League. La squadra allenata da José Mourinho ha completato la rimonta europea ai danni del Feyenoord di Arne Slot. I giallorossi si confermano bestia nera per la squadra di Rotterdam dopo la finale di Conference League vinta lo scorso maggio. E la semifinale conquistata in Europa consente alla Roma di effettuare il nuovo sorpasso ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi.

La notte magica dello stadio Olimpico ha consacrato ancora una volta José Mourinho nei cuori dei tifosi della Roma. La squadra giallorossa ha spazzato il via il Feyenoord di Arne Slot, non senza brividi nei tempi regolamentari. Giovedì sera i giallorossi si sono imposti per 4-1 sulla squadra olandese, grazie alle reti di Spinazzola, Dybala e le marcature di El Shaarawy e Pellegrini nei tempi supplementari. Lo stadio Olimpico è stato autentico trascinatore dell’ennesima rimonta europea, che ha consegnato ai giallorossi la terza semifinale europea consecutiva. Nelle ultime sei stagioni la Roma ha centrato il traguardo delle semifinali in competizioni europee per ben sei volte.

Ranking UEFA, sorpasso ufficiale: la Roma nella top 10 ai danni dell’Inter

L’exploit europeo della Roma produce effetti diretti sul ranking UEFA per i giallorossi. Dopo la rimonta completata ai danni del Feyenoord la squadra allenata da José Mourinho è tornata nella top 10 del ranking europeo. Bruciata l’Inter di Simone Inzaghi.

La Roma occupa la decima posizione del ranking UEFA. Il sito dell’organismo che amministra il calcio in Europa ha pubblicato nelle scorse ore la graduatoria aggiornata dopo la chiusura dei quarti di finale delle competizioni continentali. La squadra giallorossa ritrova la decima posizione del ranking, mentre l’Inter di Inzaghi si ferma all’undicesimo posto. La continuità europea della Roma non basta per la squadra nerazzurra, che ha conquistato la semifinale di Champions contro il Milan di Stefano Pioli. Il colpo di coda europeo è servito, non si arresta l’effetto Mourinho in casa Roma.