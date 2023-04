Hanno scelto Pochettino: Mourinho avvisato, svolta immediata

Calciomercato, intreccio bollente in panchina e priorità a Mauricio Pochettino in vista della prossima stagione. L’effetto domino coinvolge anche José Mourinho

Sono settimane cruciali in ottica calciomercato per la prossima stagione. In casa Roma rimane da sciogliere il nodo legato al futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024, ma non si può escludere il suo addio a fine stagione. Più di una squadra è stata accostata al futuro dello Special One, dal Real Madrid al PSG passando per le ipotesi Brasile e Portogallo dopo il Mondiale in Qatar.

La Roma è reduce dalla magica notte dello stadio Olimpico in Europa League. La squadra giallorossa ha compiuto l’ennesima rimonta europea, stavolta ai danni del Feyenoord di Arne Slot. La sconfitta di misura dell’andata in terra olandese è stata ribaltata dopo il 4-1 finale dello stadio Olimpico. La vittoria ha regalato ai giallorossi il pass per la semifinale della competizione europea, traguardo toccato per la terza volta stagionale consecutiva dalla Roma. In parallelo le attenzioni degli addetti ai lavori si concentrano sul calciomercato estivo, che coinvolge le panchine di grandi squadre in tutto il continente.

Calciomercato, il Chelsea punta tutto su Pochettino: si allontana l’ipotesi Mourinho ter

Si avvicina l’ultimo anno di contratto di Josè Mourinho in casa Roma. Lo stesso tecnico portoghese è uscito allo scoperto sul suo futuro nelle scorse settimane, invitando la proprietà Friedkin ad un incontro per pianificare la prossima stagione. In caso d’addio alla Roma si sono fatte le ipotesi più disparate intorno allo Special One, compreso il clamoroso ritorno in casa Chelsea.

La squadra londinese sta vivendo una stagione tormentata. Dopo l’addio a Graham Potter è stato scelto Lampard come traghettatore, ma in vista della prossima stagione è vivo il casting per la panchina Blues. Anche l’ipotesi José Mourinho è stata accostata a più riprese alla squadra di Londra, al pari delle piste che portano a Zidane o Luis Enrique. Ora la svolta sembra vicina, secondo quanto riporta su Twitter il giornalista Florian Pettenberg. Il cronista rilancia la pista Mauricio Pochettino come prima opzione per la panchina del Chelsea, allontanando le altre ipotesi senza dubbio alcuno.