Infortunio in allenamento prima della Roma: c’è frattura

A causa di uno scontro di gioco, ha riportato una frattura costale e non sarà a disposizione per la prossima sfida. Le ultimissime.

Il tour de force al quale è attesa la Roma di José Mourinho vede nella sfida con l’Atalanta in programma lunedì sera al Gewiss Stadium uno snodo importante. I giallorossi dovranno riuscire a recuperare energie fisiche e nervoso, dopo il grande dispendio in Europa League, dove comunque Dybala e compagni in maniera assolutamente meritata sono riusciti vincere la resistenza del Feyenoord, strappando il pass per le semifinali.

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni di restituire i 15 punti alla Juventus ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola della corsa Champions. Al momento i giallorossi occupano il quarto posto in classifica, a quota 56 punti. A tre lunghezze di distanza insegue il Milan, che sfiderà la compagine di Mourinho la prossima settimana, all’Olimpico. Uno spartiacque importante al quale le due compagini si presenteranno con numerose defezioni.

In vista di Roma-Milan: Pobega out, salta la sfida con il Lecce

Da pochi minuti sono state diramate informazioni importanti sulle condizioni di Smalling e Wijnaldum. Nel frattempo, però, anche i rossoneri dovranno far fronte ad una mini emergenza. Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Lecce, infatti, Stefano Pioli ha annunciato l’assenza di Olivier Giroud. Durante l’ultimo allenamento, però, il tecnico rossonero ha perso un’altra pedina importante in vista dell’impegno contro i pugliesi.

Come riferito da Martin Sartorio di calciomercato.it, infatti, in occasione di uno scontro di gioco Tommaso Pobega ha riportato una frattura costale composta: m0tivo per il quale non potrà essere a disposizione per Milan-Lecce. Staremo a vedere se l’ex Spezia riuscirà a recuperare per la gara della prossima settimana in programma all’Olimpico. Verosimilmente le condizioni del centrocampista saranno monitorate con ulteriori esami nel corso dei prossimi giorni, di cui vi forniremo tutti i dettagli.