Nuovo ribaltone, squalifica cancellata: ‘graziato’ per la semifinale

Nuovo ribaltone e squalifica cancellata. La Federazione torna sui suoi passi e spunta la possibilità di grazia in vista della semifinale.

Le vicende della giustizia sportiva continuano ad intrecciarsi con il calcio italiano. Coinvolta anche in questo caso la Juventus di Allegri ma non in prima persona. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che ha restituito i 15 punti di penalizzazione sottratti in prima battuta in seguito all’inchiesta sulle plusvalenze. Ancora prima era stata annullata la squalifica che chiudeva il settore più caldo del tifo bianconero in vista della sfida interna contro il Napoli. Ora protagonista del ribaltone federale potrebbe essere Romelu Lukaku.

L’attaccante belga era stato squalificato durante la semifinale di Coppa Italia di andata tra Inter e Juventus. Il centravanti nerazzurro, dopo aver segnato il calcio di rigore valido per il pareggio finale è stato espulso. Il numero 9 dell’Inter aveva stizzito i cori razzisti provenienti dalla curva della Juventus. Il settore dell’Allianz Stadium era stato prima chiuso in seguito a suddetti cori, poi la squalifica è stata annullata in seguito al ricorso presentato dalla società bianconera. Anche l’Inter aveva presentato ricorso contro la squalifica del proprio attaccante, respinto dalla Corte d’appello della FIGC.

Squalifica Lukaku, ribaltone a sorpresa: grazia in vista della semifinale con la Juve

A sorpresa c’è la possibilità del ribaltone in Federazione. La squalifica dell’attaccante belga potrebbe essere ‘graziata’ in seguito alle decisioni del presidente Gabriele Gravina. La FIGC starebbe preparando il provvedimento svolta, che porterebbe all’annullamento della squalifica nei confronti del belga.

La giustizia sportiva si intreccia nuovamente col calcio italiano. Stavolta sotto i riflettori della FIGC ci finisce la posizione di Lukaku, in vista della semifinale di ritorno tra Inter e Juventus. La FIGC vorrebbe evitare che l’attaccante belga sia l’unico attore a pagare in seguito ai cori razzisti ricevuti. Secondo quanto sottolinea l’edizione on-line del ‘Corriere della Sera’, il presidente Gravina vuole così lanciare un segnale netto contro il razzismo negli stadi italiani. Si attendono importanti novità nelle prossime ore, la svolta federale sembra dietro l’angolo con la sorprendente mossa di Gravina.