Roma, è ansia Mourinho: per Smalling e Wijnaldum rischio altissimo

Roma, ancora nessun esame per Smalling e Wijnaldum: Mourinho è in ansia e le sensazioni non sono molto positive. Si teme un lungo stop.

Se la qualificazione alla semifinale di Europa League ha lasciato il sorriso, e se per Dybala le ultime indicazioni danno un futuro un po’ più vicino alla Roma, da Trigoria non arrivano solo belle notizie. E poteva mai essere così? Ormai, anche Mourinho, ci ha fatto il callo.

Lunedì i giallorossi saranno a Bergamo per affrontare l’Atalanta, ma di sicuro non ci saranno né Smalling e né Wijnaldum. I due, oggi, secondo il Corriere dello Sport si sottoporranno agli esami strumentali dopo aver alzato bandiera bianca durante il match contro il Feyenoord giovedì sera. Ma le sensazioni non sono per nulla positive. Si teme un lungo stop: il rischio è altissimo.

Roma, le condizioni di Smalling e Wijnaldum

Ieri, a Trigoria, il difensore inglese non camminava per nulla bene e la lesione ci potrebbe davvero essere. E lo stesso discorso comprende anche Wijnaldum. Oggi per loro sono previsti gli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto stimare, ed è quello che interessa, i tempo di recupero. Il prossimo sarà un mese troppo importante per la Roma che si gioca tutta la stagione.

La cosa certa è che lunedì contro la squadra di Gasperini non ci saranno. Nessuno dei due partirà alla volta di Bergamo e Mourinho dovrà capire chi mandare in campo e soprattutto se rischiare Dybala. Anche la Joya contro il Feyenoord ha stretto i denti – e menomale – e almeno all’inizio dovrebbe accomodarsi in panchina per poi (si spera di no) entrare in campo all’occorrenza. Mourinho quindi fa la conta. Mentre, a differenza di quanto venuto fuori ieri, non dovrebbero esserci problemi per Pellegrini.