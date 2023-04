Calciomercato Roma, annuncio Dybala: conto alla rovescia

L’attaccante della Roma è il migliore della rosa e i giallorossi vogliono arrivare al rinnovo per blindarlo prima del calciomercato estivo

La Roma lo ha voluto, ha puntato su di lui e lo ha coccolato. Paulo Dybala ha risposto presente. Anzi, l’attaccante argentino, approdato il 26 luglio scorso nella Capitale, ha dimostrato di avere ancora la fame di un ragazzino e l’ambizione del campione. Il numero 21 giallorosso, infatti, fino ad ora è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore presente nella rosa di José Mourinho, che ha fatto di tutto per convincerlo a firmare.

Chi adesso sta facendo uno sforzo per la firma è Tiago Pinto, che vuole rinnovare il contratto della Joya. Il problema di fondo è la clausola rescissoria di 12 milioni che lo rende appetibile per gli altri club, che lo hanno notato e vorrebbero prenderlo. Impossibile, infatti, non aver messo gli occhi sul fantasista di Laguna Larga, che ha siglato già 16 reti in tutte le competizioni, con quello più pesante segnato al Feyenoord. La rete arrivata all’89’ contro gli olandesi era quella della speranza, che ha permesso alla Roma di salire in cattedra e passare in semifinale.

Visto il grande impatto che ha avuto, la Roma vuole blindare il suo gioiellino in vista della prossima stagione e per farlo sta preparando le mosse per convincere lui e l’agente Antun, che segue gli interessi di Paulo da diversi anni. Pinto ha già preparato le mosse per permettere a Dybala di restare e ora bisogna solo aspettare il tempo.

Calciomercato Roma, Dybala sempre più convinto di restare

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Dybala è sempre più convinto di restare nella Roma e ogni giorno che passa aumenta solo questa sua sensazione. La centralità nel progetto e l’amore dei tifosi hanno stregato la Joya, che non ha dubbi sulla sua permanenza qui nella Capitale.

Secondo il Corriere dello Sport, è solo questione di tempo per l’annuncio del rinnovo del giocatore, che ha ancora una clausola per il suo addio che può fare gola. Per questo Pinto dovrà aumentare l’ingaggio del giocatore che ad oggi guadagna 4.5 milioni. Per eliminare la possibilità di partire per 12 milioni, questo deve essere portato a 6, cifra che comunque ha dimostrato di meritare a suon di gol, assist e belle giocate.