Calciomercato Roma, scout in azione e addio Abraham: tradimento shock

Calciomercato Roma, gli scout sono già partiti: l’addio di Abraham sembra essere più vicino. Il tradimento è in Serie A

L’addio di Osimhen, attaccante del Napoli che dopo una stagione clamorosa è finito nel mirino delle big del campionato inglese, non sembra essere tanto lontano. Soprattutto perché nell’ultimo periodo, a quanto pare, il pressing di qualche club d’Oltremanica si è alzato e anche di parecchio. Uno su tutti: il Manchester United.

E secondo quanto riportato dal Daily Star, nelle scorse settimane, gli scout del club inglese guidato da Ten Hag e che giovedì scorso ha perso in Europa League contro il Siviglia e che questo pomeriggio a Wembley affronterà il Brighton nella semifinale di Fa Cup, sarebbero arrivati in Italia per visionare da vicino il giocatore che il Napoli ha preso dal Lille e che davanti ad un’offerta superiore ai 100 milioni di euro – ne servono almeno una ventina in più – potrebbe cedere.

Calciomercato Roma, intreccio Abraham-Osimhen

Ieri la bomba l’ha sganciata, in tutto questo, il Corriere dello Sport, che ha spiegato come Giuntoli, diesse degli azzurri, sulla lista ha come primo nome in caso di partenza di Osimhen l’attaccante della Roma Tammy Abraham. L’inglese, accostato anche a gennaio a qualche club di Premier, quest’anno ha vissuto una stagione quasi di involuzione rispetto a quello che ha fatto vedere lo scorso anno, tant’è che dovrebbe essere uno dei sacrificabili alla fine dell’annata.

Tiago Pinto sa benissimo che il Chelsea non si presenterà con gli 80 milioni di euro che sono previsti per la recompra, e sa benissimo che nessuno arriverà mai a quelle cifre: il dirigente portoghese della Roma infatti si “accontenterebbe” forse di 45-50 milioni di euro per chiudere l’affare in uscita. Metterebbe principalmente i conti a posto – o almeno una buona parte – e poi avrebbe una discreta disponibilità economica per cercare un sostituto per la prossima stagione. In ogni caso il pressing inglese si è alzato e anche di parecchio. E l’effetto domino potrebbe scattare assai presto.